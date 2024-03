Capita a volte che il nostro smartphone vada veloce quanto una lumaca quando il solo nostro desiderio è che caricasse tutto come un razzo. Questa lentezza ci costa spesso tempo che non abbiamo a disposizione durante le nostre lunghe giornate. E allora, come possiamo fare per risolvere questo problema? Ci sono dei trucchi segreti che si possono utilizzare che miglioreranno nell’immediato le prestazioni del nostro dispositivo, senza farci più penare tanto.

L’esperto di tecnologia, Biagio Gabriele e conosciuto anche come Gbr.tech su Instagram, ha condiviso per gli utenti non proprio eccelsi nell’uso dello smartphone un metodo rapido ed efficace. Il suo trucco, però, è dedicato in particolare ai cellulari Samsung. Voi che possedete un iPhone o un qualsiasi altro device ci dispiace, sarà per la prossima volta.

Il trucco per massimizzare la velocità dello smartphone

Il trucco consiste nell’utilizzare un codice segreto per accedere ad una particolare funzione nascosta all’interno del nostro smartphone Samsung. Ebbene sì, il nostro dispositivo ha dei segreti. Questa funzione consente di eliminare rapidamente i file non necessari dalla memoria interna, alleggerendola di molto. Grazie a questo procedimento, eseguibile in pochi step, si possono ottenere grandi risultati, uno smartphone più veloce e ridurre il nostro tempo di attesa a fissare il display con gli occhi spalancati.

Per attuare il trucco sullo smartphone Samsung, come prima cosa dovete recarvi nell’app “Telefono” e in seguito digitare il codice “#9900#” premendo poi sul tasto di invio. Questo codice attiva una nuova schermata che vi mostrerà diverse opzioni. Dovrete selezionare la funzione 4 chiamata “Delete dumpstate/logcat” che vi permette di eliminare i file di registro e di debug all’interno della memoria del telefono. Una volta cliccata, inizierà in modo automatico l’eliminazione e in poco tempo sullo smartphone non saranno più presenti dati superflui. Il cellulare sarà quindi più leggero e di conseguenza avrà prestazioni nettamente migliorate. Se, quindi, vi è capitato di avere problemi simili provate questo trucco e fateci sapere se notate o meno la differenza.