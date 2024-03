Arriva sul canale stabile l’ultimo aggiornamento relativo ad Android Auto. Il sistema di infotainment di Google sta riscontrando enorme successo tra gli utenti grazie al supporto fornito durante la guida. Quest’ultimo aggiornamento arriva a distanza di poco tempo dal rilascio della stessa versione nella versione beta del servizio.

Android Auto, al pari degli altri servizi offerti da Google, mostra in prima persona l’intenzione del team di sviluppatori di fornire ai suoi utenti continui aggiornamenti e nuove opportunità. Proprio recentemente, infatti, era stata introdotta la funzione in grado di indicare le app utilizzabili a veicolo fermo. E non è tutto. Un’altra importante novità riguarda la possibilità di riepilogare tutte le notifiche che arrivano mentre siamo alla guida attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Disponibile il nuovo aggiornamento di Android Auto

Questa versione in particolare, come la sua omonima per la versione beta, non presenta particolari funzioni. Rispetto agli aggiornamenti precedenti, infatti, questa volta Google non ha aggiunto novità sensazionali. Questo dettaglio ha sorpreso moltissimi utenti, soprattutto per la tendenza dell’azienda di Mountain View a non rilasciare aggiornamenti senza una motivazione valida. Seguendo questa logica è plausibile credere che il nuovo update contenga specifici miglioramenti e soluzioni per alcune problematiche minori.

Inoltre, il nuovo aggiornamento potrebbe contribuire alla diffusione delle già citate funzioni AI. Queste infatti, rilasciate da poco, non sono ancora disponibili su tutti i dispositivi. Considerando che al momento solo un numero limitato di utenti possono godere delle agevolazioni fornite dall’intelligenza artificiale non è sbagliato credere che Google stia lavorando affinché questa funzione arrivi ad un numero sempre maggiore di suoi clienti.

Considerando quanto detto finora è consigliabile, nonostante l’assenza di particolari nuove funzionalità, di aggiornare il software all’ultima versione disponibile. Per farlo basta recarsi sul Play Store di Google e procedere con l’installazione. Se invece non risulta presente un nuovo aggiornamento è possibile procedere affidandosi al portare APKMirror che permette di effettuare il dowload e procedere con l’istallazione dell’ultima versione dell’app disponibile.