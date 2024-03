Fake News: un trucco che gira sul web è del tutto FALSO

Sui social network, come i tanto usati Instagram e TikTok, c’è sempre qualche reel o video che mostra qualche strano trucco che spesso inganna gli utenti. Queste clip zeppe di fake news proliferano come funghi e con l’intelligenza artificiale la cosa è solo peggiorata. Utilizzando l’IA, infatti, è diventato molto più semplice manipolare i contenuti e poi pubblicarli ed è per questo che bisogna essere ancora più vigili e attenti. Qualsiasi cosa vediamo o leggiamo, dobbiamo verificare che sia reale prima di prenderla alla lettera. Non credete a tutto ciò che gira sul web!

In questi giorni, un video pubblicato da un utente Instagram ha suscitato molta curiosità mostrando una presunta funzionalità sorprendente e, a suo dire, segreta della calcolatrice dello smartphone. L’utente ha affermato di essere in grado di far apparire come per magia la scritta “I Love You” sullo schermo. Come? Soltanto digitando una sequenza di numeri sulla calcolatrice del suo iPhone. Si tratta di un trucco “vero” o è l’ennesima fake news?

La risposta all’enigma: fake news o realtà?

Partiamo subito che si tratta di una notizia FALSA. L’utente su Instagram digita la sequenza di numeri 555225 sulla calcolatrice, agita il cellulare come un prestigiatore e magicamente compare la scritta “I Love You”. Grazie all’occhio attento di altri utenti, subito sono state notate anomalie all’interno del video, segno di un’evidente manipolazione.

La verità è che il video è stato successivamente editato, come molti avranno già intuito. L’uomo ha aggiunto la scritta “I Love You” in modo da creare l’illusione di una funzionalità straordinaria della calcolatrice che però non esiste. Questo esempio, seppur banale, mostra quanto sia facile che una fake news con un semplice video modificato diventi reale. Di magico in questa clip non c’era proprio niente e l’utente non è stato abbastanza abile da nascondere l’editing per far sì che la notizia girasse ancor di più. Quando siete online, cercate di avere “uno spirito critico“, di fare attenzione per non cadere nella trappola di trucchetti e manipolazioni.