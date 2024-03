Bollo Auto e CANONE Rai, i trucchi legali per non pagare

Le tasse in Italia vanno pagate ma molti utenti proprio non riescono a concepire l’esistenza di due imposte in particolare: il canone Rai e il bollo auto.

Non tutti però sanno che ci sono dei modi per poterle evitare, siccome le due tasse prevedono delle esenzioni per determinate categorie di cittadini.

Canone RAI, come evitare di pagarlo

Purtroppo il canone Rai esiste da sempre e va pagato. Durante gli ultimi tempi è stato ridotto ma a non doverlo pagare sono sempre le solite categorie tra cui rientrano le persone che hanno compiuto 75 anni di età e che hanno un reddito che non superi una determinata soglia annua.

Anche chi non possiede una televisione può evitare di pagare il canone, così come chi detiene un certo grado di invalidità.

Bollo auto: come il canone RAI si può non pagare ma cambia il modo

Quando si parla di bollo auto, differentemente dal canone Rai, siamo di fronte ad una tassa di tipo regionale. Questo significa che ogni regione la disciplina a modo suo, con delle piccole differenze sul prezzo.

A non pagare possono essere tutte le persone che hanno la legge 104 o un veicolo storico. Negli ultimi anni poi con l’avvento delle auto elettriche, chi ne acquista una può ugualmente essere esente dal bollo. In Lombardia e in Piemonte, vale per sempre, mentre nelle altre regioni l’esenzione vale per i primi 5 anni.

In poche parole, abbiamo visto come è possibile evitare in più modi di pagare le due imposte più amare in assoluto. Sia nel caso del bollo auto che del canone Rai però, c’è un comune denominatore: non è ammessa alcuna irregolarità. Gli utenti che vogliono evitare di pagare devono avere per forza a loro disposizione i mezzi giusti per farlo. Usando altri metodi, si può finire per ricevere sanzioni molto impegnative.