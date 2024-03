Molti dei televisori che possediamo oggi non hanno bisogno di un digitale terrestre esterno che ci consenta di accedere ai canali Rai o Mediaset, già posseggono sistemi integrati con tale opzione. Anche se raro, può capitare che qualcuno abbia però comunque problemi con il segnale e non sanno che questi possono essere risolti velocemente applicando una serie di passaggi. L’assenza di segnale è uno dei malfunzionamenti più comuni che possono verificarsi anche con i dispositivi di ultima generazione e super smart. Il problema può essere provocato da diversi fattori, ma per ognuno di essi esiste una soluzione.

Come far rifunzionare il segnale del digitale terrestre

Una delle cause può essere il cattivo tempo, il vento forte o la pioggia, che interferiscono con il segnale dell’antenna e andando ad oscurare la visione dei canali, magari nel momento clou di un film che stiamo guardando. In tal caso dobbiamo solo sperare che il meteo sia dalla nostra parte e che il tempo migliori il prima possibile per far sì che la ricezione torni al “suo posto”.

Se c’è un cielo terso e il sole splende ma il segnale continua a non esserci, potrebbe essere necessario risintonizzare il televisore o il digitale terrestre, a seconda del dispositivo in uso. Il processo può essere eseguito accedendo semplicemente al menu delle Impostazioni. Ci sono volte in cui neanche la risintonizzazione è la soluzione. Si può provare a potenziare il segnale del digitale terrestre con un amplificatore esterno (o più di uno). Questo dispositivo può essere messo direttamente vicino la tv o proprio al centro della distanza tra televisore e antenna.

Gli amplificatori non costano molto e sono disponibili in fasce di prezzo abbordabili anche sugli store di elettronica online ed ovviamente su Amazon. Dopo tutte queste azioni il digitale terrestre non da ancora segni di vita? Forse è il caso di sostituirlo o di rivolgersi ad un tecnico specializzato per non danneggiare la TV operando in autonomia cercando di smontare il proprio device sul tavolo da cucina.