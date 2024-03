Scegliere un nuovo gestore per la propria linea internet in casa non è semplice. Può essere utile visionare una serie di elementi per scegliere il provider migliore in base alle proprie esigenze e al luogo in cui si trova la propria abitazione. Non basta scovare l’offerta più vantaggiosa, bisogna anche tenere conto della velocità della connessione. In base alla propria zona di residenza, infatti, è possibile che ci siano infrastrutture che possono offrire maggiore stabilità e velocità per la rete Wi-Fi, ed è un dettaglio che non può essere trascurato.

Nuove interessanti novità in arrivo su MyFastweb

Un ulteriore dettaglio, che con il tempo sta diventando sempre più importante, riguarda la presenza di app per la gestione dei servizi di connessione. In questo contesto, Fastweb è uno dei gestori più evoluti con la sua MyFastweb. L’area è accessibile da sito web e da smartphone e fornisce strumenti di ultima generazione. L’aver raggiunto un tale livello di sviluppo non ha fermato il gestore telefonico che sta per rilasciare un nuovo importante aggiornamento.

È previsto l’arrivo di due nuove versioni del servizio (6.0.20 e 6.0.15) una per dispositivi Android e l’altra per iOS. Entrambe le versioni riceveranno presto aggiornamenti utilissimi per tutta la community degli utenti che hanno un contratto attivo con Fastweb.

Secondo quanto riferito dal changelong sembra che presto arriverà la possibilità di rinominare le varee linee telefoniche sottoscritte. Per poter accedere a questo servizio basterà recarsi nella sezione “Linee attive”, tramite il proprio profilo utente, e qui cliccando sull’icona della matita sarà possibile procedere con la personalizzazione delle reti.

Le modifiche non sono fisse. Infatti, è possibile cambiare il nome più volte in base alle proprie esigenze e preferenze. In questo modo sarà possibile distinguere le diverse reti presenti senza problemi. E non è tutto. Poter organizzare in questo modo le proprie linee permette anche di gestire il proprio abbonamento, cambiare offerta o anche recedere il contratto. Queste, insieme ad altre funzioni, sono disponibili su MyFastweb.