Come non pagare il CANONE Rai e il bollo auto in Italia

Il discorso “tasse” è molto delicato in Italia e questo è risaputo. Più persone spesso finiscono per rischiare di infrangere la legge non essendo a conoscenza di determinate leggi mentre altre lo fanno apposta. Sono tantissimi gli utenti che proprio non sopportano di dover pagare alcune imposte e tra queste ci sono sia il canone Rai che il bollo auto.

Se la seconda viene disciplinata regione per regione in maniera diversa, la prima viene disciplinata dal Governo e in eguale maniera per tutti in Italia. Ora le domande che gli utenti si pongono sono legittime: come bisogna fare per non pagarle? Queste due tasse sono obbligatorie ma ci sono delle categorie che possono restare esenti.

Canone RAI e bollo auto: ecco come fare per non pagare nulla

Le categorie che solitamente possono restare fuori dal pagamento del canone RAI in Italia sono diverse anche se la fortuna non è proprio dalla loro parte per le condizioni che in genere si ritrovano fronteggiare.

Innanzitutto non pagare sono coloro che hanno compiuto il 75º anno di età e che non percepiscono un reddito annuo superiore agli 8000 €. Lo stesso vale anche per le persone che hanno un grado di validità pari almeno al 74%.

Anche chi risiede in case di cura e assistenza o in strutture ospedaliere a lungo termine è ovviamente esentato dal pagamento, così come i detenuti in carcere. Nessun pagamento del canone anche per coloro che abitano in case non utilizzate e non dispongono pertanto di apparecchi televisivi. Anche alcune organizzazioni religiose, diplomatiche e internazionali sono estromesse dal pagamento.

È importante comprendere che queste informazioni possono essere modificate negli anni in seguito al cambiamento di determinate normative previste dal Governo. È sempre consigliabile dunque dare un’occhiata alle fonti ufficiali o contattare direttamente l’Agenzia delle Entrate per verificare la situazione attuale e le eventuali esenzioni.

Per il bollo auto invece a non pagare sono coloro che hanno un’auto elettrica. Per i primi cinque anni c’è l’esenzione totale, tranne il Lombardia e Piemonte dove è per sempre. Lo stesso principio vale per chi ha la legge 104 o per chi ha un’auto elettrica.