WhatsApp, il popolare servizio di messaggistica istantanea, sta per lanciare una serie di aggiornamenti rivoluzionari che promettono di trasformare l’esperienza degli utenti. Attraverso la versione beta 2.24.7.13, sono state rivelate nuove opzioni di utilizzo. Ma vediamole più nel dettaglio.

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda l’introduzione della “condivisione nelle vicinanze”. Ovvero una funzione che consentirà di inviare e ricevere contenuti da persone non troppo distanti. Ciò avverrà tramite l’aggiunta di un’icona denominata “People Nearby” all’interno delle impostazioni dell’app. Utilizzando apposite API di Google, essa attiverà automaticamente Wi-Fi e Bluetooth per facilitare lo scambio sicuro di dati multimediali.

WhatsApp e i nuovi strumenti di modifica

Oltre alla nuova tipologia di trasmissione dei file, WhatsApp sta anche introducendo alcuni strumenti di modifica basati sull’intelligenza artificiale. Questi offriranno la piena libertà di personalizzare ulteriormente le proprie immagini con effetti artistici unici. Tra le nuove attività consentite e che presto ci troveremo ad accogliere, vi sono la possibilità di modificare lo sfondo delle foto utilizzando la funzione “backdrop”, di cambiare lo stile con “restyle” e di ingrandire le immagini con “expand”.

Se desiderate essere tra i primi a sperimentare queste novità, potete partecipare al programma beta di WhatsApp e ricevere gli aggiornamenti in anteprima. Basta seguire il link per accedere al programma beta e aggiornare l’app attraverso il Google Play Store. Se il programma beta è al completo, è comunque possibile scaricare manualmente l’ultima versione dell’APK da APKMirror. Giorno dopo giorno WhatsApp non fa altro che confermare, sempre di più, la sua posizione di leader indiscusso nel settore della messaggistica istantanea. Le esigenze e i feedback dei suoi utenti sono sempre il fulcro principale da cui parte ogni nuova idea di aggiornamento. Che altro dire, non vediamo l’ora di vedere come queste ultime innovazioni trasformeranno il modo in cui interagiamo e condividiamo contenuti con la nostra lista di amici.