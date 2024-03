Amazon ha annunciato il lancio del suo nuovo prodotto, il Fire TV Cube. Promettendo un’esperienza di streaming più veloce e potente rispetto al suo precedente modello. Il dispositivo vanta un processore octa-core da 2,0 GHz che consente un accesso rapido alle app e una navigazione senza interruzioni.

Grazie ad Alexa basterà semplicemente pronunciare comandi vocali come “Accendi la TV” o “Apri Prime Video” per gestire le vostre preferenze di intrattenimento senza dover alzare un dito. In più, con i microfoni e gli altoparlanti integrati, il controllo vocale è possibile da qualsiasi punto della stanza.

Versatilità e connessioni aggiuntive del TV Cube

Un elemento distintivo del Fire TV Cube è il suo ingresso HDMI, grazie al quale è possibile collegare qualsiasi tipo di device. Come decoder, console per i videogiochi e altro ancora, per poi iniziare a controllarli senza alcun telecomando ma solo con la vostra voce. Il dispositivo supporta anche connessioni cablate tramite porta Ethernet per una rete più stabile e sicura.

Con il supporto per Wi-Fi 6E, regala uno streaming fluido e di alta qualità. Riducendo le interferenze provenienti da altri accessori tecnologici con cui condivide lo spazio domestico. Questa tecnologia tri-band all’avanguardia consente di usufruire di velocità più elevate. Ma anche di una minore latenza e una maggiore capacità di banda. In questo modo gli utenti potranno godersi i loro contenuti preferiti senza interruzioni.

Preparatevi a vivere una vera e propria esperienza cinematografica, grazie al supporto per i formati 4K Ultra HD, Dolby Vision e HDR. In più attraverso la tecnologia Super Resolution Upscaling, anche i contenuti HD vengono migliorati, rendendo le immagini molto più vivide e chiare. Cosa dire dell’audio Dolby Atmos a cui si deve la produzione di un suono altamente coinvolgente e immersivo.

Gestione intelligente della casa

Oltre alla sua funzione principale di lettore multimediale, il TV Cube permette una gestione intelligente della vostra abitazione, il tutto direttamente dal divano e senza scomodarsi in alcun modo. Ma non è tutto, nel corso delle sua progettazione il concetto di sostenibilità ha avuto una particolare enfaso. Infatti nel processo di lavorazione sono stati utilizzati materiali riciclati per il 30% della plastica e l’80% dell’alluminio. Mentre l’imballaggio è realizzato al 100% da fonti sostenibili o riciclabili. Questo gioiello della tecnologia è disponibile sulla nota piattaforma di shopping online con uno sconto del 13%, e a un prezzo vantaggioso di 139,99 euro.