WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, sta per introdurre una nuova funzionalità. Quest’ultima consentirà di rivoluzionare l’organizzazione complessiva delle conversazioni degli utenti. Si tratta dei filtri per le chat, una caratteristica tanto attesa quanto utile che renderà più semplice e veloce trovare ciò che si desidera.

Con l’aggiunta dei filtri, la piattaforma consentirà agli utenti di organizzare le pagine dell’ app in modo più efficiente e personalizzato. Grazie a una nuova barra posizionata in cima all’interfaccia principale, sarà possibile selezionare rapidamente le conversazioni da visualizzare. Scegliendo tra categorie come “messaggi non letti“, “personali” e “lavorative”. Tutto ciò renderà molto più semplice la possibilità di riconoscere immediatamente e classificare mentalmente le conversazioni in base alle proprie esigenze e preferenze.

WhatsApp, in fase di beta testing

L’introduzione dei filtri di WhatsApp avviene attraverso un processo di sviluppo ed una serie di beta testing, effettuati da un gruppo selezionato di persone. Le prime segnalazioni dell’implementazione dei filtri sono state riscontrate nella versione beta 2.23.14.17 dell’applicazione. È proprio qui. Che è stato introdotto in maniera inedita, la barra per la selezione delle conversazioni. Successivamente, con la versione 2.23.19.7, è stata ampliata la possibilità di selezionare anche i gruppi, oltre alle conversazioni singole.

Anche se tutte queste novità sono ancora in fase di testing, si prevede che potrebbero essere disponibili per tutti entro i prossimi mesi. Ovviamente, le tempistiche effettive dipenderanno dal completamento dello sviluppo e dalla verifica e conferma di ogni nuova modifica applicata. Si consiglia quindi agli utenti di tenersi aggiornati sulle ultime notizie riguardanti WhatsApp. Per essere sempre pronti ad utilizzare questa nuova e preziosa aggiunta.

Insomma, l’introduzione dei filtri per le conversazioni di WhatsApp rappresenta un passo importante verso un’esperienza utente più organizzata ed efficiente. Restate sempre connessi sulle nostre pagine per essere aggiornati su tutte le più rilevanti novità riguardo la famosa app di messaggistica istantanea e molto altro ancora.