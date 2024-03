Kena, l’operatore mobile noto per le sue offerte competitive, ha lanciato una serie di nuove promozioni che saranno disponibili fino al 3 aprile. Ogni promozione include una vasta gamma di pacchetti dati, minuti illimitati e SMS, con alcuni bonus extra per rendere la proposta ancora più allettante per tutti i nuovi e vecchi clienti.

Tra le novità più interessanti di cui non possiamo fare a meno di parlarvi, troviamo la promo Kena da 11.99 euro. Quest’ultima prevede 100 GB di Internet e traffico dati alla velocità del 4G, 13 GB per navigare in tutti i paesi dell’Unione Europea, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri mobili. In più, procedendo con l’attivazione entro il 2 aprile, in occasione del 7° compleanno dell’operatore, riceverete in regalo anche 70 GB di dati per 7 giorni consecutivi. Un’opportunità da non perdere per chi cerca un piano servizi completo a un prezzo più che conveniente.

Kena Mobile: altre soluzioni vantaggiose

Altra offerta da tenere sotto controllo è la promo Kena da 12.99 euro, adatta per chiunque necessiti di una quantità maggiore di dati. Essa include 150 GB di traffico dati in 4G, 14 GB per navigare in Europa, minuti illimitati e 200 messaggi verso tutti i numeri mobili. Anche in questo caso potrete disporre del bonus di compleanno e con le stesse modalità.

Tutte le promozioni di cui vi abbiamo parlato, prevedono l’attivazione della SIM e la consegna completamente gratuite. In più, alcuni pacchetti, offrono anche il primo rinnovo e il secondo mese di abbonamento a costo zero, per un risparmio ancora più considerevole. Di fronte a tutte queste novità volte ad attivare nuovi clienti e a consolidare la fiducia di quelli già presenti, alcuni utenti hanno persino pensato di condividere le proprie opinioni a riguardo direttamente online. I commenti sono stati per la grande maggioranza , assolutamente positivi. Grande consenso ha suscitato la Promo Kena 9,99 euro, grazie al suo generoso pacchetto dati a un prezzo competitivo. Altri, invece, hanno discusso della convenienza di passare da altri operatori virtuali prima di aderire alle offerte Kena, come nel caso delle promozioni della Coop. Mentre, piuttosto rilevanti, sono state alcune considerazioni fatte che hanno sollevato dubbi riguardo alla legalità delle tariffe “operator attack”, soprattutto dopo presunte normative che avrebbero dovuto vietarle. Ma, sembra che tali offerte siano ancora presenti sul mercato.

Restate connessi per ulteriori novità e se desiderate avere una panoramica più completa delle promozioni disponibili, vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore telefonico.