Kena Mobile, noto operatore di telefonia mobile che utilizza la rete TIM, ha recentemente lanciato la sua innovativa SIM Green, confermando il suo impegno per un futuro più sostenibile. Questa SIM è realizzata al 100% in plastica riciclata, proveniente sia da PVC riciclato che dal riciclo di vecchi prodotti, dimostrando l’attenzione all’ambiente.

Sconti e vantaggi nelle migliori offerte Kena del momento

Tra le nuove offerte, si distingue il servizio gratuito di ricarica automatica, che consente agli utenti di aggiungere 50 GB extra al mese alla propria offerta, fino al 9 aprile 2024. Questo servizio prevede la ricarica esatta della SIM ogni mese, con un anticipo di 48-24 ore rispetto al rinnovo della tariffa, ed è attivabile tramite carta di credito o PayPal.

Le offerte di Kena Mobile usano la rete 4G nella massima velocità di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, presentando pacchetti completi di minuti, SMS e Giga a prezzi competitivi e senza vincoli nascosti.

L’offerta di punta, Kena Voce, propone chiamate illimitate, 200 messaggi e 1 GB di dati a soli 4,99 euro al mese. Questa offerta è rivolta a nuovi numeri e clienti provenienti da alcuni MVNO, con attivazione, SIM e consegna gratuite.

Dai pacchetti economici alle offerte ricche di dati

Tra le opzioni disponibili, Kena 5,99 è dedicata a clienti provenienti da vari operatori, offrendo chiamate illimitate, 200 messaggi e 100 Giga a 5,99 euro al mese, con primo rinnovo, SIM e consegna inclusi.

Kena 6,99, al costo di 6,99 euro al mese, è dedicata a nuovi numeri o clienti provenienti da Iliad, Poste e altri operatori virtuali. Include chiamate illimitate, 200 SMS e 130 Giga, con zero spese per primo rinnovo, SIM e consegna.

Ampliando le opzioni, Kena 7,99 offre chiamate illimitate, 200 messaggi e 150 Giga a 7,99 euro al mese, rivolto a nuovi numeri o clienti da Iliad, Poste e altri MVNO. Con chiamate senza scatto alla risposta e Giga 4G, la velocità in download è fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps su tutto il territorio nazionale.

300 Giga in 4G per una connessione senza limiti

Tra le migliori del 2024, Kena 9,99 propone chiamate illimitate, 200 messaggi e 230 Giga a 9,99 euro al mese, con attivazione, SIM e consegna gratuite. Questa offerta è disponibile per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile o mantiene il proprio da vari operatori.

Kena 11,99, al canone di 11,99 euro al mese, offre chiamate illimitate, 200 messaggi e 100 Giga per internet, senza contributo di attivazione, SIM e consegna, rivolta a clienti provenienti da qualsiasi operatore.

Per gli amanti della navigazione, Kena Dati offre 300 Giga in 4G a 11,99 euro al mese, con attivazione, SIM e consegna gratuite, e 15 GB in 4G inclusi per la navigazione in Europa.

Infine, Kena 12,99 completa l’offerta con chiamate illimitate, 200 messaggi e 150 Giga a 12,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi per attivazione, SIM e consegna.

Un ecosistema di opzioni versatili per tutti i consumatori

Kena Mobile si presenta come un’opzione versatile, offrendo soluzioni sostenibili e pacchetti generosi, confermando il suo impegno nell’ambito della telefonia mobile. La SIM Green e le varie opzioni soddisfano una vasta gamma di esigenze dei consumatori.