PROMO Amazon: Scheda microSD da 256GB in SCONTO FOLLE

Una microSD serve praticamente sempre, è come un abito nero per le ragazze: può essere utile in più di un’occasione. Ne hai una? Magari può servirti per aumentare l’ampiezza di archiviazione di un tuo dispositivo. Comunque, se stavi giusto pensando di acquistarla, abbiamo ciò che ti serve. Proprio ora Amazon sta proponendo un grandissimo sconto sulla scheda microSD SanDisk da 256GB.

Questo prodotto è la soluzione perfetta non solo per chi ha bisogno di più spazio, ma anche per chi desidera una scheda che trasferisca i dati alla velocità della luce. Grazie, infatti, alla velocità di offload che raggiunge fino a 190 MB/s, alimentata dalla tecnologia QuickFlow le tue informazioni saranno spostate in un battito di ciglia. Ciò significa che potrai trasferire anche file grandi e pesanti in modo rapido liberando così spazio sul tuo smartphone, sulla tua fotocamera o qualunque altro device sia compatibile.

MicroSD SanDisk: il prezzo ora su Amazon

Per massimizzare la velocità di questa scheda microSD, la società consiglia di utilizzarla insieme microSD PRO-READER, non incluso nella confezione ma acquistabile separatamente. Tornando alla scheda, tramite la velocità di scrittura fino a 130 MB/s, sarà perfetta per le riprese video ad alta risoluzione come in 4K UHD.

La classe A2 di questa scheda microSD indica che è ottimizzata per le prestazioni delle applicazioni di qualunque tipologia, consentendo caricamenti veloci e un utilizzo senza problemi in ogni situazione possibile. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi host, inclusi quelli che supportano microSDXC, microSDHC, microSDHC UHS-I e microSDXC UHS-I, la scheda microSD SanDisk si adatterà ad ogni tuo device, ma per sicurezza ti consigliamo di controllare sulla confezione del dispositivo.

Il prezzo è di soltanto 28,99€ su Amazon! Approfitta di questa promozione folle! Ricorda che in caso di problematiche ora per i device elettronici hai tempo a disposizione un tempo di reso di 15 giorni e non più di 30, quindi leggi bene le direttive nel tuo ordine.