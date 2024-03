La mobilità elettrica in Olanda non è solo una tendenza in crescita, ma un vero e proprio stile di vita eco-sostenibile. Il paese si distingue come uno dei paradisi per i conducenti di veicoli a batteria in Europa, grazie alla sua vasta rete di colonnine di ricarica per auto elettriche. Questo riflette un impegno reale nel promuovere l’uso di fonti di energia rinnovabile. Ma la transizione verso l’elettrico sta mettendo sotto pressione un’altra importante infrastruttura: la rete elettrica nazionale.

Il caso olandese

Recenti blackout nelle principali città olandesi, come Utrecht, Rotterdam, Amsterdam e L’Aia, segnalano un serio sovraccarico della rete di trasmissione dell’energia elettrica. Questo sovraccarico è causato non solo dall’aumento del numero di auto elettriche, ma anche dall’adozione di pompe di calore per il riscaldamento al posto del gas. Sebbene siano eco-compatibili, queste soluzioni stanno esercitando una pressione insostenibile sulla rete elettrica, specialmente durante i picchi di domanda.

Le autorità di Utrecht stanno valutando misure drastiche per alleviare il sovraccarico della rete e fare fronte comune contro questa sfida. Una delle proposte avanzate è quella di disattivare temporaneamente tutte le stazioni di ricarica comunali durante le ore di punta. Questa limitazione d’accesso alle colonnine di ricarica servirebbe a prevenire l’ennesimo picco di domanda che potrebbe compromettere l’intera infrastruttura elettrica.

Altre proposte includono la limitazione di circolazione per i veicoli elettrici, non dissimili da quelle già in vigore per le automobili diesel in determinate zone. Anche questo potrebbe essere un modo per gravare meno sul consumo energetico comunale, anche se comporterebbe dei fastidi di tipo gestionale per gli utenti.

Utrecht ha già avviato alcune sperimentazioni per gestire i picchi di domanda, come la riduzione della capacità delle colonnine di ricarica. Diversi esponenti politici ritengono però che queste misure potrebbero non essere comunque sufficienti e stanno valutando l’opzione di spegnere completamente le stazioni di ricarica in determinate fasce orarie.

Sostenere la mobilità elettrica

Questi problemi non riguardano solo l’Olanda, ma anche la Germania ha segnalato un sovraccarico simile, soprattutto in determinati momenti della giornata. E’ una situazione che grava ironicamente sui paesi più attenti alla questione ambientale, e che deve essere risolta nel più breve tempo possibile così da non pesare ancora sulle infrastrutture comunali. Si può e si deve trovare una soluzione che permetta non solo di migliorare la situazione elettrica ma anche di sostenere una scelta di vita più ecoconsapevole.