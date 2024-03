Scegli il tuo nuovo smartphone 5G da acquistare a rate e lo ricevi gratis grazie alle straordinarie offerte WindTre. Il gestore ti permette di ottenere uno dei dispositivi presenti in listino andando incontro esclusivamente alla spesa prevista per effettuare il rinnovo dell’offerta attivata. Ogni cliente potrà così scegliere il dispositivo che desidera e attivare l’offerta migliore in base alle sue esigenze.

Questo mese le offerte WindTre dedicate ai nuovi clienti continuano ad essere cinque e tra queste continua ad essere presente la WindTe Start 5G con Easy Pay, la più economica del momento.

WindTre Start 5G: scegli lo smartphone da acquistare e ricevi anche 200 GB!

La WindTre Start 5G con Easy Pay è l’offerta più conviene del momento. Infatti, a soli 12,99 euro al mese i nuovi clienti possono attivarla e ricevere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

L’offerta è attualmente in promozione con 200 GB di traffico dati, anziché 100. WindTre potrebbe comunque rimodulare la sua tariffa nei giorni a venire proponendola con una quantità inferiore di Giga di traffico dati.

I clienti che procederanno con l’attivazione hanno ancora la possibilità di scegliere di acquistare uno smartphone 5G andando incontro a delle rate mensili di 0€. WindTre permette, infatti, di ottenere uno smartphone Xiaomi Redmi 12 5G sostenendo esclusivamente una spesa iniziale di soli 39,99 euro così da ricevere uno sconto complessivo di 179,00 euro. I clienti, inoltre, potranno optare per uno smartphone Motorola Moto G54 5G, il cui acquisto necessiterà soltanto di una spesa iniziale di 39,99 euro.

Offerta WindTre: attivazione e modalità di pagamento!

L’offerta WindTre Start 5G potrà essere attivata indistintamente da tutti i nuovi clienti del gestore, i quali possono scegliere di effettuare il trasferimento del numero dal precedente operatore o di richiedere una nuova linea. In entrambi i casi l’attivazione potrà avvenire presso uno dei punti vendita abilitati, con o senza prenotazione della SIM online. Durante l’attivazione, il gestore richiederà di indicare la modalità di pagamento tramite la quale si desidera sostenere le spese previste. L’offerta, infatti, è disponibile soltanto con servizio Easy Pay incluso e quindi con addebito dei costi su carta di credito, conto corrente o carta conto.