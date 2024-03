Quanto è bello andarsi a rilassare sul divano magari dopo una intensa giornata di lavoro, distendersi e vedersi un film o una serie tv. Molte sono oggi le piattaforme o applicazioni che offrono questi tipi di servizi ad un enorme numero di clienti che pagano questi servizi. Per esempio una molto famosa è Netflix.

Nonostante molte persone sappiano come utilizzare al meglio la piattaforma non conoscono tutti i segreti. Come una specifica funzione che nessuno conosce, disponibile sulla piattaforma di streaming più conosciuta al mondo.

Netflix, cosa tratta questa funzione?

Netflix come già detto è una della piattaforme di streaming più utilizzata al mondo. Presenti in essa ci sono una miriade di film e contenuti da visionare. Che vengono aggiornati costantemente ogni settimana per permettere di soddisfare i gusti di tutti gli utenti.

Per usufruire di Netflix basta avere o abbonarsi a tre tipi di piani disponibili sul sito ufficiale. Il piano standard con pubblicità ha un costo di 5,49 euro al mese. Il piano standard ha un costo di 12,99 euro al mese. E infine il piano premium con un costo di 17,99 euro al mese. Normalmente i costi aumentano in base ai servizi offerti presenti all’interno di questi piani di abbonamenti.

Tutti i contenuti disponibili su Netflix possono essere visionati su ogni dispositivo basta avere una connessione internet a cui connettersi. Per utilizzare il tutto basta istallare l’applicazione ed accedere.

Su Netflix si può vedere ogni contenuto in ogni istante, effettuare delle pause quando se ne ha bisogno e gestire il tempo del contenuto video. Quindi è data all’utente libera scelta su come gestire la propria visione. In seguito in base ai propri gusti sarà possibile fornire alla piattaforma alcune informazioni. Essa si metterà a lavoro per mostrare in anteprima i contenuti che potrebbero interessarvi.

Sulla Home si possono visionare i contenuti appena arrivati, quelli migliori o i più visti. Quindi c’è una vasta selezione disponibile per l’utente.

Se invece l’intenzione è quella di cercare qualcosa su Netflix che interessa all’utente allora esiste una funzione segreta. Si può infatti cercare attraverso la barra il titolo del film o altro. Sulla barra però si può anche cercare il nome dell’attore o magari del registra preferito. In tal caso verrà generata una lista di contenuti con i personaggi cercati come protagonisti.