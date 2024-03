WindTre GO Unlimited 5G, giga illimitati per gli ex clienti

Questa volta l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di esagerare per far tornare a sé i suoi ex clienti. In queste ultime ore, infatti, l’operatore ha deciso di stupire proponendo l’attivazione dell’offerta mobile denominata WindTre GO Unlimited 5G. Si tratta di un’offerta davvero eccezionale che arriva ad includere giga senza limiti per navigare in 5G e il tutto è al momento offerto ad un prezzo di appena 5,99 euro al mese.

Torna ora in WindTre con la super offerta mobile WindTre GO Unlimited 5G

Alcuni ex clienti dell’operatore telefonico WindTre sono stati invitati a tornare attivando un’offerta mobile davvero favolosa. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco deciso di proporre ai suoi ex clienti l’attivazione dell’offerta mobile denominata WindTre GO Unlimited 5G.

Con l’attivazione di questa offerta, gli ex clienti in questione avranno la possibilità di avere giga pressoché illimitati validi per navigare con una connettività pari al 5G. Come spesso accade, gli ex clienti coinvolti sono stati invitati a tornare attivando questa offerta tramite una apposita campagna SMS. Vediamo qui di seguito uno dei messaggi inviati in queste ore dall’operatore telefonico WindTre.

“Torna in WINDTRE con un’offerta 5G! GIGA ILLIMITATI alla velocità massima di 10Mbps, 50SMS e minuti illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 11/03. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/gounl5g”.

Questa offerta, oltre ai giga illimitati in 5G, include poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri. Gli utenti potranno poi navigare in 5G, ma con una velocità massima pari a 10 mbps. Per poter attivare l’offerta con costo di attivazione zero e senza costo per la scheda sim, dovranno recarsi presso uno dei negozi fisici autorizzati di WindTre.

Ricordiamo che gli utenti dovranno sostenere un costo di appena 5,99 euro al mese per poter usufruire di questa super offerta.