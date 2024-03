Recentemente è stato registrato un aumento del numero di buche presenti sulle strade di Milano. Questa particolare e complicata situazione ha portato ad un acceso dibattito a livello comunale. Infatti, oltre che a proporre una serie di interventi di manutenzione è stata proposta anche una soluzione molto più radicale.

A proporre questa idea è stato il Consigliere della Lista Sala, Marco Mazzei, durante la Commissione Mobilità. Secondo Mazzei, infatti, è necessario risolvere questo problema alla radice e per farlo bisogna diminuire drasticamente il numero di auto e mezzi pesanti che circolano sulle strade. L’opinione del Consigliere è quella che veicoli come SUV e pick–up abbiano peso e dimensioni eccessive che finiscono per contribuire all’usura delle strade.

Come risolvere il problema delle buche a Milano

Una simile proposta non poteva non scatenare un dibattito piuttosto importante. Se si considera la proposta di Mazzei, sembra che quest’ultimo abbia sottovalutato il numero di cittadini che utilizzato questi veicoli anche per questioni di lavoro oltre che per esigenze personali.

E non è tutto. In molti si sono chiesti l’effettiva validità delle sue parole. A tal proposito Marco Bestetti di Fratelli d’Italia ha sottolineato l’assurdità di una simile proposta. Secondo Bestetti, infatti, la causa della presenza di buche sulle strade non è da collegare alla presenza di questo tipo di veicoli in circolazione.

Andando ad analizzare la questione è possibile rendersi conto di una falla in questo ragionamento. Infatti, se anche i SUV sono automobili particolarmente ingombranti e quindi anche molto pesanti, non sono gli unici veicoli con queste caratteristiche. Le auto elettriche, ad esempio, se anche non sembrano essere state prese in considerazione dal Consigliere, presentano al momento un peso particolarmente elevato.

Ad esempio, la berlina elettrica Megane E-Tech presenta un peso superiore a quello di un SUV a benzina di categoria maggiore. Nel dettaglio, l’auto elettrica presenta un peso di 1.700 Kg, mentre il SUV Renault Austral, preso ad esempio, pesa all’incirca 1.500 Kg. Questo è un caso simbolo, ma è possibile effettuare paragoni di questo tipo con tutte le auto elettriche in circolazione.

Questi esempi, mettono in evidenza quanto sia controversa la situazione e quanto possa essere problematico riuscire ad intervenire con proposte di questo tipo.