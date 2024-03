Una delle tantissime offerte Amazon attualmente disponibili con la Festa delle Offerte Amazon, riguarda Google Pixel 8 Pro, splendido smartphone che rientra di diritto nella fascia alta della telefonia mobile, seppur con un prezzo inferiore alle aspettative.

La promozione corrente viene applicata direttamente sul modello con 512GB di memoria interna, un quantitativo intermedio che da un lato garantisce una buona capacità per il salvataggio di file, applicazioni ed immagini, dall’altro non richiede un esborso eccessivo. Il display è un OLED da 6,7 pollici di diagonale, caratterizzato dal refresh rate variabile tra 1 e 120Hz, in questo modo l’esperienza potrà essere facilmente adattata al contenuto effettivamente mostrato a schermo.

Google Pixel 8 Pro: ecco lo sconto della Festa delle Offerte

Il prezzo di vendita di un prodotto di così elevata qualità non poteva essere che leggermente alto, infatti il suo listino sarebbe di 1299 euro. Essendo una cifra inarrivabile per la maggior parte di noi, Amazon ha deciso di applicare autonomamente uno sconto di 130 euro, così da arrivare ad un valore finale di 1169 euro. A questo punto l’utente deve compiere un ultimo passo, applicare il coupon presente in pagina, del valore di 100 euro, per una spesa che si aggirerà attorno a 1069 euro. Premete qui per l’acquisto.

Come vi abbiamo anticipato sono disponibili 512GB di memoria interna, con 8GB di RAM, che si affiancano al processore Google Tensor G3 di ultima generazione, con IA di Google integrata. I punti di forza di un simile prodotto sono più che altro legati alla presenza di numerose funzioni con IA, come la Gomma Magica, il Migliora Video e simili. Il comparto fotografico è a dir poco eccezionale, un fiore all’occhiello di un dispositivo creato con il chiaro intento di stupire, senza comunque eccedere.