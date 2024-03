In questi ultimi mesi abbiamo assistito ad una vera e propria gara da parte delle aziende verso l’intelligenza artificiale, tutti i più grandi marchi hanno infatti cercato di aggiudicarsi una fetta di notorietà introducendo i loro bot IA nei propri sistemi, basti pensare a Google con Gemini.

Ovviamente non poteva mancare all’appello anche l’azienda di software per eccellenza, stiamo parlando di Microsoft, la società detentrice di Windows ha infatti lanciati il proprio software ia inserendolo in Windows 11, stiamo parlando dell’assistente Copilot, integrato nel sistema operativo ed in grado attualmente di generare testo e inviare file, funzionalità legate ad un’integrazione che sta diventando sempre più profonda.

Arrivo in esplora risorse

Un leaker dal nome PhantomOfEarth, analizzando il codice dell’ultima versione di Windows 11 ha scoperto che sta accendendo l’integrazione di Copilot nel menù esplora risorse, scoperta poi confermata anche da Windows Latest, che ha scoperto l’integrazione nella Build 26080 di Windows 11.

L’intelligenza artificiale dunque si appresta a fare il suo esordio anche all’interno di Epslora File, le sue applicazioni sono molto limitate al momento, si possono inviare files e chiederne il contenuto o riassumerli, probabilmente verranno implementate nuove opzioni in futuro.

Stando a quanto emerso non solo è arrivata l’integrazione ma è presente anche un’apposita icona nel menù a tendina, basterà infatti fare click con il destro e Copilot sarà tra le opzioni disponibili, l’integrazione futura consentirà sicuramente l’analisi di immagini e la riscrittura totale di un testo, features che arriveranno nel tempo.

Va da se che ormai la strada è tracciata, Windows sta ricevendo una profonda sebbene graduale integrazione dell’intelligenza artificiale da parte di Microsoft che ovviamente vuole mantenere il proprio sistema al passo con i tempi moderni dunque anche con l’intelligenza artificiale, le seguenti opzioni come avrete capito sono disponibili al momento solo per Windows 11, non si sa se il medesimo destino spetterà anche a Windows 10.