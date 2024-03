Acquistare oggi un monitor Philips è un passo tutt’altro che dispendioso o troppo costoso, questo è importantissimo saperlo, proprio nell’ottica di capire e conoscere da vicino il funzionamento della Festa delle Offerte di Primavera Amazon.

Il modello attualmente in promozione è 241V8L, un terminale con display da 24 pollici di diagonale, si tratta del più classico IPS LCD, con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), e refresh rate fisso a 75Hz. Nella scheda tecnica si parla di Gaming Adaptive Sync, che in parole povere significa ben poco, proprio perché il refresh rate non può essere variato, ed il tempo di risposta non è così basso da avvicinare il prodotto all’ambito gaming.

Monitor Philips in promozione: oggi costa solo 80 euro

Il monitor Philips è estremamente economico, dovete sapere infatti che il prodotto in questione ha avuto nell’ultimo periodo un prezzo mediano pari a 89,99 euro, ulteriormente ridotta ed abbassata da Amazon, con l’applicazione dello sconto del 5%, fino ad arrivare al valore attuale pari a soli 84,55 euro. Lo sconto è disponibile direttamente a questo link.

Il prodotto nasce per essere facilmente utilizzato con altri utenti, infatti gli angoli di visuale sono di 178 gradi in orizzontale ed in verticale, facilitando così la visione da parte di chi vi circonda. Le dimensioni, dato comunque il pannello da soli 24 pollici, non sono particolarmente elevate, resta essere presente la possibilità di agganciarlo al muro, dato l’attacco VESA incluso posteriormente. Sempre nella stessa zona si trovano anche i due connettori fisici per il collegamento, che sono rispettivamente VGA e HDMI, soluzioni che ampliano al massimo l’usabilità e la versatilità di un prodotto che vuole abbracciare più output possibili.

Il benessere degli occhi è infine posto al primo posto, con l’integrazione delle tecnologie Flicker Free e Low Blue Mode, utilissime per ridurre al massimo l’esposizione alla luce blu.