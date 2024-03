Motorola Moto G84 5G a PREZZO FOLLE su Amazon, sconto di 100€

Motorola Moto G84 5G è uno dei migliori smartphone della fascia media, tra quelli attualmente in circolazione, per la sua grande capacità di mettere a disposizione buone specifiche tecniche, a cifre ridottissime. L’occasione per spendere pochissimo arriva direttamente su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera.

Il prodotto è caratterizzato prima di tutto da un ampio display pOLED da 6,55 pollici di diagonale, si tratta di un pannello con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz, atto a garantire una complessiva maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano. Il processore è un octa-core con affiancati 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile tramite la microSD).

Motorola Moto G84 5G: uno sconto da pazzi su Amazon

Il Motorola Moto G84 ha un costo di listino che rientra perfettamente nella fascia media della telefonia mobile, infatti può essere acquistato a 299 euro, sempre alle più classiche condizioni di vendita, che prevedono garanzia della durata di 24 mesi ed anche il suo essere completamente no brand. Per avvicinare il maggior numero di utenti all’acquisto, Amazon ha deciso di applicare uno sconto importante sul prezzo finale di vendita, arrivando così a poter spendere solamente 198 euro per il suo acquisto, con una riduzione del 34%. Lo potete comprare qui.

I punti di forza del prodotto sono comunque molteplici, spaziano dalla sua connettività in 5G, passando poi per la ricarica rapida a 30W, con la batteria da 5000mAh, oppure anche la certificazione IP52, per la resistenza agli schizzi d’acqua e alla polvere. Il sistema operativo è Android 13, con pochissima personalizzazione grafica, ciò permette all’utente finale di poter effettivamente godere della pura esperienza Android stock, senza particolari orpelli o rinunce particolari. Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon, la consegna a domicilio avviene in tempi molto brevi.