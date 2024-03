Quando si parla di sistemi operativi uno dei momenti più attesi riguarda l’introduzione di nuovi aggiornamenti che promettono miglioramenti significati e l’introduzione di nuove funzioni. Un momento di grande entusiasmo può però presto portare a situazioni potenzialmente problematici. Alcune installazioni, possono portare ad inconvenienti non di poco conto che a loro volta potrebbero compromettere l’intera esperienza utente.

Un esempio concreto di questo tipo di situazioni è quello che è successo, proprio in questi giorni, ad alcuni utenti quando hanno installato l’ultimo aggiornamento di Windows 11. Atteso da molti per le innovazioni promesse in ambito dell’AI, ha finito per causare, invece, gravi problemi alle prestazioni grafiche di alcuni dispositivi. In particolare, i problemi riguardano le prestazioni grafiche dei laptop e degli handheld che montano APU AMD Ryzen.

Calo di prestazioni per Windows 11

La causa principale che ha dato origine a tali difficoltà sembra essere l’update noto con il codice KB5035853. Ma quali sono concretamente i problemi riscontrati? Nello specifico, molti utenti hanno lamentato una significativa riduzione delle prestazioni, con la frequenza di clock bloccata a soli 800 MHz. Questo dettaglio impedisce al dispositivo di raggiungere le frequenze di boost previste. Questo fenomeno ha un impatto diretto sull’esperienza di gioco, con conseguente diminuzione delle prestazioni anche su dispositivi progettati appositamente per il gaming, come il rinomato ASUS ROG Ally, che ha mostrato “prestazioni terribili” secondo le dichiarazioni di alcuni utenti.

Con il nuovo aggiornamento di Windows 11 oltre alle funzionalità legate all’intelligenza artificiale, sono compresi anche alcuni miglioramenti significativi. Tra questi troviamo il supporto per il trasferimento dati tramite USB a 80 Gbps, ovvero si tratta del raddoppio della larghezza di banda rispetto ai sistemi precedenti. Tutte funzioni non ancora sfruttate a pieno sui dispositivi colpiti dalle problematicità che sono derivate.

Da parte di Microsoft e AMD non è stata ancora proposta una soluzione efficace per le problematiche presentate dall’aggiornamento, e questo ha portato molti impazienti utenti a cercare altre soluzioni. L’unica alternativa valida è quella di evitare di installare l’aggiornamento. Almeno fino a quando non verranno rilasciati i patch ufficiali in grado di risolvere in maniera definitiva gli inconvenienti grafici riscontrati fino ad ora.