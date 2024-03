Negli ultimi tempi, l’IPTV ha rappresentato un argomento di notevole interesse nel panorama legislativo italiano. A tal proposito, sono tanti gli interventi proposti per poter contrastare questo fenomeno. Nonostante uno studio recente abbia sollevato dubbi sulla reale efficacia delle minacce di multe per chi fa uso illecito di tale tecnologia, la recente introduzione di un impianto normativo più rigoroso nel nostro paese sta effettivamente cambiando le carte in tavola. La Guardia di Finanza, agendo con fermezza, ha reso operativo questo nuovo quadro normativo. Il sistema prevede sanzioni fino a 5000 euro per tutti coloro che si rendono responsabili di trasgressioni nell’ambito dell’IPTV e del “pezzotto“.

La Finanza continua a combattere il “pezzotto”

In merito a ciò, è emersa una notizia di rilievo proprio in questi giorni. Un’operazione delle Fiamme Gialle, condotta dal Nucleo di Ancona, ha portato al rinvio a giudizio di 15 individui. Di questi, 14 hanno scelto il rito abbreviato, mentre il rivenditore degli abbonamenti al pezzotto ha manifestato l’intenzione di voler proporre un patteggiamento. Questo caso è emblematico dell’impegno della Finanza e della forze dell’ordine in toto nella lotta a questi comportamenti illeciti.

Il presidente della FAPAV, Federico Bagnoli Rossi, ha espresso la propria soddisfazione per i recenti sviluppi. Inoltre, ha sottolineando che siamo di fronte a un aumento della percezione del reato. Tale aumento è stato confermato anche dalle indagini annuali condotte in collaborazione con Ipsos. Parallelamente, si sta osservando una maggiore consapevolezza riguardo alle conseguenze dell’illecito in materia di Diritto d’Autore. Merito di questo cambio di rotta è del lavoro quotidiano svolto dalle Forze dell’Ordine, supportate anche dall’attività della FAPAV. È un impegno che trova un ulteriore rinforzo nell’attenzione costante degli organi istituzionali e dei detentori dei diritti, che si adoperano costantemente per contrastare ogni forma di illecito in modo tempestivo.

In aggiunta a ciò, è stato ufficializzato un accordo tra la Guardia di Finanza e la Procura di Roma, per facilitare le indagini. Questo accordo segna un ulteriore passo avanti nella lotta contro l’uso illegale dell’IPTV e la pratica del “pezzotto”. Inoltre, conferma l’impegno delle autorità competenti nel contrastare efficacemente questa forma di violazione dei diritti d’autore.