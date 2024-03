Vodafone, le offerte di fine marzo 2024: ci sono 200 GB in regalo

Nessuno riesce a tenere testa a Vodafone l’ultimo periodo per via delle grandi offerte che il gestore ha lanciato. Secondo quanto riportato nessuno era riuscito a far ritornare in auge e delle promozioni mobili del passato in questo modo. Effettivamente è difficile riproporre una sorta di minestra riscaldata ma in questo caso Vodafone ha deciso di aggiungerci degli ingredienti che hanno rivoluzionato il tutto.

Se prima infatti le sue Silver erano piene di contenuti ma con prezzi molto più alti rispetto a quelli proposti dalla concorrenza, adesso è tutto differente.

Chi necessitava di qualcosa di interessante che potesse cambiargli la vita dal punto di vista telefonico, ha trovato finalmente terreno fertile. Il gestore colorato di rosso mette in circolazione le sue migliori promozioni mobili e lo fa con prezzi inediti. Sia la prima che la seconda offerta Silver hanno a disposizione minuti, messaggi e giga con un regalo. Ovviamente la prima ha qualcosa in meno rispetto alla seconda, ma la convenienza è assicurata ugualmente.

Vodafone supera la concorrenza con offerte straordinarie, ci sono due soluzioni uniche come le Silver

Partendo dall’offerta numero uno, al suo interno ci sono i soliti minuti senza limiti verso tutti i provider, i messaggi illimitati verso tutti e 100 giga in 4G. Questi sono i contenuti di una promozione mobile che costa 7,99 € al mese.

La seconda offerta invece aumenta, portando i contenuti Internet a 150 giga in 4G. Anche qui sono disponibili minuti e messaggi senza limiti verso tutti ogni mese. Il prezzo chiaramente aumenta e arriva a 9,99 € mensili.

Allo stesso tempo, come già anticipato, c’è anche un regalo che può interessare tutti fornendo anche quel pizzico di comodità in più. Scegliendo l’opzione per la ricarica automatica ogni mese, che prende il nome di SmartPay, si possono ottenere 50 giga gratuiti. Questi sono cumulabili con i giga presenti nelle offerte scelte.