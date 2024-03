Vodafone, rappresenta uno degli operatori di telefonia più autorevoli nel mercato delle telecomunicazioni italiano, grazie alle sue offerte super vantaggiose e competitive che mette a disposizione dei propri clienti. Le promozioni di marzo 2024, infatti, sono un’ulteriore conferma dell’impegno dell’operatore nel premiare la fedeltà dei suoi utenti. Offrendo soluzioni su misura sia per coloro che già usufruiscono dei servizi di telefonia fissi, sia per chi è cliente sulla rete mobile.

Per i clienti Vodafone che già usufruiscono dei servizi fissi, la promozione disponibile è la Family+. Si tratta di un’offerta completa che include minuti, SMS e giga illimitati in 5G a soli 9,99 euro al mese. Questa opzione non solo garantisce connettività illimitata alla massima velocità, ma include anche un mese di Rete Sicura per la protezione dei dispositivi connessi. Tutto ad un prezzo più che conveniente, con attivazione, SIM e spedizione totalmente gratuite.

Vodafone: la scelta ideale per i clienti mobili

Per i clienti Vodafone di telefonia mobile, invece, vi l’opzione “Infinito”, disponibile a partire da 24,99 euro al mese. Questa offerta include minuti, SMS e giga illimitati alla massima velocità del 5G, per una connettività senza limiti ovunque ci si trovi. Incluso nel pacchetto è prevista anche in questo caso l’opzione Rete Sicura, disponibile gratuitamente per un mese intero, per una navigazione ancora più sicura e protetta.

Per coloro che invece desiderano una connessione internet a casa sempre veloce ed affidabile, l’operatore propone Internet Unlimited per la fibra FTTH a 2,5 Gbps, disponibile a soli 22,90 euro al mese. Questa opzione offre prestazioni di alto livello per garantire un’esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni. Una soluzione ideale per le famiglie e gli utenti che necessitano di una connessione affidabile per lavoro o per semplice intrattenimento. Insomma, le offerte di Vodafone del mese di Marzo 2024, per i già clienti confermano l’impegno dell’operatore nel soddisfare le esigenze dei propri utenti