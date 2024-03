C’è aria di novità in casa Lyca Mobile. L’operatore telefonico virtuale ha infatti da poco aggiornato il suo catalogo, eliminando alcune offerte mobile e aggiungendone delle nuove. Si tratta come sempre di offerte sorprendenti e dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Una delle offerte più economiche ha infatti un costo mensile di appena 5,99 euro. Molte delle nuove offerte proposte dall’operatore appartengono alla gamma Lyca Mobile Port In. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Lyca Mobile aggiorna il suo catalogo con nuove offerte della gamma Port In

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da poco aggiornato il suo catalogo con diverse nuove offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, l’operatore ha eliminato alcune offerte e ne ha aggiunte di nuove, in particolare della gamma Lyca Mobile Port In. Al momento, questa gamma è composta da tre offerte di rete mobile, ovvero Lyca Mobile Port In 599, Port In 799 e Port In 999.

La prima offerta in questione, come suggerisce il nome, ha un costo di soli 5,99 euro al mese. Nello specifico, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 180 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Con le altre due offerte, gli avranno a disposizione rispettivamente 250 GB e 270 GB per navigare e sempre minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Per la seconda offerta il costo è di 7,99 euro al mese, mentre per la terza offerta il costo è di 9,99 euro.

Come riportano anche i colleghi di Mondomobileweb.it, l’operatore virtuale ha poi reso disponibile un’altra super offerta. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata Lyca Mobile Port In Globe. Come le precedenti offerte, anche quest’ultima include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri e fino a 100 GB di traffico dati per navigare. A differenza delle altre, questa offerta include anche minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere, tra cui:

Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Domenicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, India, Messico, Malta, Olanda, Norvegia, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovenia, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA.