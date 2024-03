L’innovativo smartphone Oppo A38 potrebbe essere considerato come una sorta di “ode alla fotografia moderna”, grazie alla sua straordinaria esperienza visiva, garantita dalla presenza della doppia fotocamera principale AI da 50 MP. Questo dispositivo non solo è in grado di catturare ogni momento con nitidezza e chiarezza sorprendenti, ma lo fa anche con stile, grazie al design verticale della sua, già citata, doppia fotocamera. L’Oppo A38, insieme alla sua esclusiva lavorazione Glow a doppia trama, è un vero e proprio gioiello tecnologico che si distingue per le sue straordinarie performance, per la sua eccezionale estetica e scelta di stile.

L’Oppo A38 vanta infatti un ampio display LCD HD+ da 6.56″, che offre colori naturali e realistici, per un’esperienza visiva coinvolgente e appagante. Con una risoluzione di 1612×720 pixel, ogni dettaglio prende vita sullo schermo. In questo modo potrete godere della visione dei vostri contenuti preferiti alla massima luminosità e chiarezza.

Smartphone Oppo A38, un’ autonomia senza confini

Grazie alla sua batteria da 5000mAh, l’Oppo A38 offre una straordinaria autonomia. Così da poter utilizzare il dispositivo senza preoccuparvi che possa spegnersi all’improvviso . Infatti, grazie alla sua tecnologia SUPERVOOC 33W, potrete ricaricare il vostro smartphone in modo rapido e sicuro, assicurandovi di non perdere mai un momento importante.

Grazie al processore MediaTek Helio G85 e 4GB di RAM, l’ A38 offre prestazioni potenti e reattive. Garantendo una navigazione fluida e senza interruzioni. Che stiate giocando ai vostri giochi preferiti, navigando su internet o utilizzando le vostre app preferite, questo smartphone è sempre pronto a rispondere alle tue esigenze. In più grazie alla connettività LTE 4G, Wi-Fi e Bluetooth 5.3, l’Oppo assicura una connessione veloce e affidabile in qualsiasi situazione. In viaggio o al lavoro, resterete sempre connessi con il mondo che vi circonda.

Sicurezza e comodità in un’unica soluzione

Ma non è tutto, l’ Oppo a38 offre prestazioni e funzionalità di alto livello, ma anche sicurezza e comodità. Con il lettore di impronte digitali laterale, potrete sbloccare il vostro dispositivo in modo sicuro e intuitivo con una sola mano. Garantendo la massima protezione dei vostri dati personali. Godetevi la straordinaria esperienza di utilizzo del suddetto smartphone ad un prezzo più che vantaggioso su Amazon, con uno sconto del 7% e al prezzo di soli €129.99. Non lasciatevi sfuggire questa incredibile opportunitá, valida ancora per un periodo di tempo limitato.