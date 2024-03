Il 14 dicembre 2023 in Italia è sbarcato un nuovo social network che ha fatto letteralmente impazzire gli utenti di tutto il mondo.

Si tratta di Threads, sviluppato da Meta e quindi fratello di Facebook, Instagram e WhatsApp. Il nuovo social è associato direttamente a Instagram e ha conquistato 100 milioni di utenti in soli 5 giorni.

Threads permette agli utenti di postare contenuti brevi come testi, foto e piccoli video, condividendoli con il pubblico della piattaforma. In sostanza si propone come un’alternativa a X, social appartenente a Elon Musk e che in precedenza si chiamava Twitter.

Negli ultimi mesi Threads si è già evoluta parecchio rispetto al suo lancio, integrando alcune funzioni necessarie per rendere la piattaforma più fluida e più funzionale per gli utenti.

Infatti proprio di recente è stata aggiunta la possibilità di salvare i post come bozze che potranno essere pubblicate in un secondo momento, proprio come Instagram. Un’altra novità è stata invece quella di permettere agli utenti di scattare fotografie direttamente dall’applicazione.

Ma a quanto pare Threads non smette di stupire gli utenti e a breve lancerà una nuova sezione.

Su Threads è in arrivo Trending Now

Come abbiamo detto in precedenza, Threads è un social di microblogging simile a X e perciò ha bisogno di determinate caratteristiche per essere davvero competitivo.

Adam Mosseri, responsabile di Instagram, fa sapere agli utenti che Threads lancerà a breve un’incredibile novità, chiamata Trending Now.

La funzione è davvero necessaria per una piattaforma di questo tipo poiché raccoglierà tutti i trend del momento e i contenuti più popolari, permettendo agli utenti di accedere ai post di tendenza in tutto il mondo, proprio come accade su X.

Al momento non ci sono informazioni circa l’arrivo di Trending Now in Italia, ma siamo fiduciosi che non si dovrà attendere tanto prima di poter utilizzare questa sezione.