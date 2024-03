Threads: novità grandiose in arrivo per i post e fotocamera

Threads, l’applicazione nata da Instagram, dedicata alla condivisione di momenti e contenuti più intimi con amici stretti, sta per lanciare una nuova funzionalità molto attesa. Parliamo della possibilità di salvare le bozze dei propri post. Dopo un periodo di test condotto con un gruppo selezionato di utenti, il team di sviluppatori ha valutato che la funzionalità è pronta per essere implementata per tutti gli utenti.

Questa nuova funzione su Threads rende più agevole la pianificazione e la cura dei contenuti da condividere sulla piattaforma, consentendo agli utenti di salvare i propri post come bozze e riprenderli in un secondo momento. Per archiviare una bozza, è sufficiente effettuare uno swipe verso il basso oppure toccare “Annulla” e successivamente “Salva bozza” mentre si sta scrivendo un post. Inoltre, è anche possibile rivedere la bozza toccando l’icona di composizione. Cliccando poi a lungo il pulsante Scrivi, si può pubblicare qualcosa di nuovo senza cancellare la bozza salvata.

Limiti e dettagli delle nuove funzioni su Threads

Al momento vi è il limite di una bozza per utente e non è possibile salvare una bozza in una risposta. Oltre a questa funzione, Threads introdurrà anche la possibilità di scattare una foto direttamente dall’applicazione, semplicemente toccando il tasto Scrivi e quindi l’icona della fotocamera. Eliminando la necessità di utilizzare l’app fotocamera del dispositivo per scattare una foto e poi allegarla a un post tramite la galleria fotografica crea una soluzione più fluida e integrata per gli utenti desiderosi di condividere istantaneamente momenti significativi. Questi aggiornamenti mostrano come il team di sviluppatori sia impegnato nell’ascoltare il feedback degli utenti e nell’implementare miglioramenti in base alle loro preferenze.

L’introduzione delle bozze su Threads rappresenta un passo significativo per migliorare l’esperienza dell’utente ed una sfida aperta al social di Elon Musk, X. Mentre X però consente di salvare più bozze contemporaneamente, Threads è ancora indietro, come accennato poco fa. Nonostante queste nuove funzionalità, il social potrebbe ancora dover affrontare alcune sfide per battere i suoi competitor. Siamo sicuri però che questo sia solo l’inizio dell’aggiunta di funzionalità che lo renderanno sempre più attraente, soprattutto per i giovani.