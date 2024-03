WhatsApp ha sempre introdotto delle funzioni incredibili, che la rendono probabilmente la migliore piattaforma per la messaggistica istantanea in tutto il mondo.

Sicuramente è la più utilizzata, visto che conta circa 2 miliardi di utenti mensili e un traffico di 1 miliardo di messaggi scambiati durante il giorno.

Generalmente WhatsApp rilascia i suoi aggiornamenti in maniera ciclica e scaglionata e anche in base al tipo di sistema operativo, che sia per iOS o per Android.

Ad ogni modo, gli aggiornamenti sono essenziali per la piattaforma di Meta, sia per correggere bug e difetti ma anche, e soprattutto, per integrare nuove funzionalità, che serviranno a migliorare l’esperienza.

Tra le ultime funzioni integrate e degne di nota ricordiamo l’estensione del Chat Lock alla versione web di WhatsApp, la creazione dei canali e silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti.

Adesso però l’app verde si prepara a un lancio incredibile, introducendo una funzione chiesta più volte dagli utenti.

WhatsApp: la trascrizione dei messaggi vocali sarà realtà

L’innovazione in arrivo su WhatsApp riguarda proprio i messaggi vocali, tanto amati quanto odiati. A chi non è capitato, almeno una volta, di ricevere un audio di 5-6 minuti e aver desiderato di essere a conoscenza di qualche trucco per evitare di ascoltarlo? Ebbene adesso WhatsApp fornirà la soluzione: la trascrizione dei messaggi vocali.

Come si evince del nome, la nuova funzione permetterà di trasformare un messaggio vocale in un testo, da poter comodamente leggere. Con questo semplice trucco sarà possibile venire a conoscenza del contenuto degli audio anche in posti affollati, in ufficio e in qualsiasi altro posto.

Ovviamente WhatsApp non rinuncerà alla sicurezza dei propri utenti ed estenderà la crittografia end-to-end anche alle trascrizioni dei messaggi vocali.

Per il momento non si ha ancora una data ufficiale per il rilascio della tanta agognata funzione, ma dovrebbe comunque avvenire nei prossimi mesi.