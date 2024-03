Netflix, una delle piattaforme streaming più note ed utilizzate in tutto il mondo, continua a stupire gli spettatori con le sue nuove uscite, e il prossimo mese non sarà diverso. Il 1 aprile 2024, gli abbonati italiani avranno accesso a una serie tanto attesa quanto promettente: “Ripley“.

La trama della serie si basa su un intrigo avvincente che prende vita nella New York dei primi anni ‘60. Protagonista è Tom Ripley, un abile truffatore che si ritrova coinvolto in una serie di eventi intricati dopo essere stato ingaggiato da un uomo ricco per convincere il figlio scapestrato a fare ritorno a casa. L’accettazione di questo incarico introduce Tom a un mondo di inganni, truffe e persino omicidi.

Cosa aspettarci da Ripley su Netflix

Andrew Scott, noto per il suo ruolo in “Fleabag” e “Sherlock“, porta sullo schermo la complessità e l’ambiguità di Tom Ripley. Dakota Fanning assume il ruolo di Marge Sherwood, mentre Johnny Flynn interpreta Dickie Greenleaf. Il cast include anche altri talenti come Eliot Sumner, Maurizio Lombardi, Margherita Buy, John Malkovich, Kenneth Lonergan e Ann Cusack.

Ripley, serie basata sui bestseller di Patricia Highsmith, è una coproduzione tra Showtime ed Endemol Shine North America, in collaborazione con Entertainment 360 e Filmrights. Dietro le quinte, troviamo un vasto team di produttori esecutivi di gran talento tra cui troviamo Steven Zaillian, Garrett Basch, Clayton Townsend, Guymon Casady, Ben Forkner, Sharon Levy e Philipp Keel di Diogenes. Andrew Scott stesso, oltre ad interpretare il protagonista, ha anche partecipato alla produzione della serie.

Ripley si compone di otto episodi, tutti diretti e sceneggiati magistralmente da Steven Zaillian, noto per il suo lavoro su film come “Schindler‘s List” e “The Irishman“. Con uno sguardo acuto sulla società e sui personaggi complessi che la abitano, questa serie promette di tenere incollati gli spettatori allo schermo dall’inizio alla fine.

Netflix continua a dimostrare il proprio impegno nel portare sullo schermo storie avvincenti e di alta qualità, e Ripley sembra essere l’ultima aggiunta straordinaria al suo catalogo in continua espansione. Non resta che prepararsi per un viaggio emozionante nella mente di uno dei personaggi più intriganti della letteratura contemporanea.