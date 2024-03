Con l’arrivo della primavera, HoMobile ha presentato una serie di nuove offerte pensate per coloro che desiderano cambiare operatore. Queste proposte offrono vantaggi significativi, sia in termini di costo che di servizi inclusi, che posizionano il noto operatore virtuale come una valida alternativa sul mercato della telefonia mobile.

Le MVNO (Mobile Virtual Network Operator) come HoMobile, stanno guadagnando sempre più popolarità come alternative credibili ai grandi operatori di telefonia mobile. Ciò è dovuto alla loro capacità di offrire tariffe più convenienti, pur appoggiandosi all’infrastruttura delle reti dei principali operatori a cui devono anche la garanzia di una maggiore copertura su tutto il territorio italiano. Questo perché, le MVNO non necessitano di licenze specifiche per operare e possono offrire servizi senza possedere una propria infrastruttura di rete.

HoMobile: vantaggi e offerte

Per quanto riguarda le offerte proposte da HoMobile, una delle più interessanti del momento è quella rivolta agli utenti che intendono cambiare operatore telefonico per diventare clienti Ho. La promo in questione offre una grande varietà di servizi a prezzi davvero competitivi. Tra questi sono previsti minuti ed SMS illimitati, accompagnati da 100 giga di dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps. Questo pacchetto include anche servizi aggiuntivi come la navigazione in hotspot e numeri utili per il credito residuo. Il costo mensile è di soli 5,99 euro, con attivazione e SIM gratuite.

Per coloro che, invece, necessitano di una maggiore quantità di dati, HoMobile offre un’opzione aggiuntiva a soli 2 euro in più al mese. Con questa soluzione, i dati disponibili salgono a 180 giga, mantenendo gli altri servizi inclusi nella tariffa base. Anche in questo caso, attivazione e SIM sono gratuite, con un costo mensile di 7,99 euro dopo la prima ricarica. L’attivazione delle offerte di HoMobile è semplice e conveniente. È infatti possibile acquistare la SIM online e riceverla comodamente a casa propria, oppure inserire i dati sul portale e scegliere di ritirare la SIM presso un’edicola convenzionata.

Le nuove offerte primaverili di HoMobile rappresentano quindi, un’opportunità vantaggiosa per coloro che desiderano cambiare operatore. Con tariffe convenienti, servizi completi e una solida infrastruttura di supporto, l’operatore virtuale si conferma come un’alternativa affidabile nel panorama della telefonia mobile.