Microsoft Copilot: la società giustifica il prezzo costoso dell’IA

L’introduzione dell’IA Copilot da parte di Microsoft ha destato sin da subito grande interesse nel settore. Promesse di migliorare l’efficienza lavorativa e la produttività attraverso un’innovativa soluzione avevano acceso l’entusiasmo. Ora, l’azienda si trova di fronte ad una sfida cruciale senza il quale il progetto non può proseguire: convincere gli investitori dell’efficacia a lungo termine di Copilot e nella sua commercializzazione.

Jared Spataro, corporate vice president of Modern Work & Business Applications di Microsoft, ha delineato la strategia e le difficoltà affrontate dall’azienda nell’introdurre e promuovere Copilot. Lanciato lo scorso novembre come parte di Microsoft 365 per le aziende, l’IA offre agli utenti un mese di prova gratuito. Il prezzo mensile di ben 29€, oltre al costo della licenza, ha però creato dubbi tra gli investitori sulla sua redditività futura.

Perché Microsoft Copilot costa così tanto?

Microsoft cerca di dimostrare il valore tangibile di Copilot ai clienti, evidenziando i vantaggi di risparmio di tempo e di aumento della produttività. I tester di Copilot hanno infatti lavorato il 29% più velocemente e il 77% lo ha trovato indispensabile dopo solo due settimane di utilizzo. Alcuni clienti, al contempo, si mostrano restii a causa del costo mensile dell’applicazione e delle attuali fasi di sviluppo, che presentano alcune difficoltà, come il ritardo nell’integrazione con Excel e PowerPoint.

Tutto sommato, Spataro rimane ancora ottimista riguardo al progresso e alla futura efficacia di Copilot in queste aree. Per convincere gli investitori, la Microsoft sta collaborando strettamente con la clientela per costruire casi d’uso basati su fatti concreti ed evidenziare il valore generato da Copilot. La società vuole portare sul tavolo abbastanza dati positivi da dimostrare che l’IA vale il prezzo dato.

Microsoft resta positiva sul potenziale di Copilot. L’azienda è determinata a dimostrare che l’IA sarà una risorsa preziosa per i professionisti, offrendo un ritorno sull’investimento sia per gli utenti che per gli investitori. Riuscirà nel suo intento? Gli investitori cambieranno idea?