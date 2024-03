Jonathan Nolan è uno dei produttori e sceneggiatori della nuova serie TV dedicata a Fallout in arrivo su Amazon Prime Video. Il suo nome è molto conosciuto nel settore cinematografico in quanto è il fratello del regista Christopher Nolan ma, soprattutto, grazie alle sue doti di sceneggiatore per il grande e piccolo schermo.

Tra i suoi lavori più importanti troviamo The Prestige, Il cavaliere oscuro, Person of Interest, Interstellar e Westworld – Dove tutto è concesso. L’arrivo di Fallout è solo l’ultimo tassello di una carriera brillante cime sceneggiatore e produttore.

La scelta di trasformare una saga videoludica in una serie TV è stata accolta in vari modi dagli appassionati. Alcuni utenti sono entusiasti di poter vedere Fallout prendere vita in un prodotto live action mentre altri non ritengono l’adattamento degno del loro titolo preferito.

Jonathan Nolan delude i fan di Fallout, la serie TV si distaccherà da quanto visto nei giochi risultando un prodotto standalone

Valutare qualsiasi prodotto ancor prima di averlo visto non è mai una scelta saggia, ma ad alimentare la discussione ci ha pensato lo stesso Nolan. Come rivelato in una recente intervista, lo sceneggiatore ha affermato che la serie non è pensata per gli appassionati della saga videoludica.

Infatti, Nolan ritiene che non sia possibile accontentare gli appassionati e i fan di qualsiasi prodotto. Per questo motivo, la serie dedicata a Fallout non è stata creata per accontentarli in quanto sarebbe un compito estremamente difficile.

Lo sceneggiatore ha giocato a Fallout 3 per quasi un anno, cercando di apprendere quanto più possibile da questo mondo. Tuttavia, la serie TV prenderà alcuni pezzi essenziali dai giochi e li reinterpreterà a proprio piacimento. L’obiettivo di Nolan è quello di creare una sua versione dell’universo narrativo, dei personaggi e delle ambientazioni. Non resta che attendere l’11 aprile per scoprire se il lavoro del team di produzione sarà meritevole.