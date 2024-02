Se stai cercando un’offerta vantaggiosa per la tua telefonia mobile, febbraio 2024 potrebbe essere il momento perfetto per passare a HoMobile.

Questo operatore offre una promozione esclusiva che include una ricarica omaggio da 5 euro con tutte le offerte a partire da soli 5,99 euro al mese.

Per ottenere la ricarica omaggio da 5 euro, è necessario inserire il codice #VALENTINHO5 durante l’acquisto online.

Questa promozione è valida fino al 29 febbraio 2024, quindi non perdere l’opportunità di beneficiare di questo vantaggio aggiuntivo.

Le migliori offerte di HoMobile

Tra le varie offerte disponibili, una delle più interessanti è ho. 5,99.

La promo include:

Minuti e SMS illimitati;

100 GB di dati in 4G fino a 30 Mbps

Questa tariffa è ideale per coloro che desiderano un piano conveniente senza vincoli.

Passare a HoMobile offre numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di personalizzare il proprio numero e la garanzia di una copertura in 4G affidabile.

Tutto ciò grazie alla rete di Vodafone che copre il 98% della popolazione italiana.

In più, con l’opzione di ho. Il Turbo, è possibile aumentare la velocità di navigazione fino a 60 Mbps in download a soli 1,49 euro al mese.

Oltre ai generosi pacchetti di dati e agli infiniti minuti e SMS, HoMobile offre una serie di servizi inclusi gratuitamente in tutte le sue offerte. Questi includono:

La condivisione hotspot; I

I ll controllo del credito residuo tramite il numero 42121;

tramite il numero Servizi come SMS ho. chiamato, avviso di chiamata e trasferimento di chiamata.

Assistenza clienti e garanzia di soddisfazione

Per qualsiasi domanda o problema, il Servizio Clienti di HoMobile è disponibile al numero 192121, gratuitamente chiamando dal proprio numero ho.

In alternativa, è possibile visitare la sezione Supporto sul sito web o partecipare alla community dell’ho.fficina per discutere con altri clienti e ottenere assistenza dagli esperti.

In poche parole, passare a HoMobile a febbraio 2024 è un’opportunità da non perdere per chi cerca un’offerta conveniente e ricca di vantaggi.

Approfitta della ricarica omaggio da 5 euro e scopri tutte le offerte disponibili per trovare quella più adatta alle tue esigenze di comunicazione.