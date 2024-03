Android App Gratis: quelle a pagamento costano 0 EURO sul Play Store

Nel Play Store di Google ci sono oggi dei giochi e delle applicazioni a pagamento per gli utenti Android che risultano gratuiti.

Il mondo Android continua a raccogliere grandi soddisfazioni con i nuovi aggiornamenti e aumentando di gran lunga i contenuti a disposizione del pubblico. Questo accade soprattutto all’interno del Play Store di Google, spazio dedicato al download di giochi ed applicazioni. In basso ci sono tutte le indicazioni necessarie per gli utenti.

Android regala gratis delle app e dei giochi a pagamento dal Play Store

Direttamente nel Play Store di Google, gli utenti possono oggi scaricare dei titoli a pagamento in maniera gratuita. Applicazioni e giochi che in genere hanno un costo diventano improvvisamente gratis, ma solo per un breve periodo di tempo.

Il nostro consiglio è quello di fare quanto prima possibile onde evitare che l’offerta possa scadere,

Come scaricare i titoli su smartphone Android

Per procedere al download è davvero semplice, siccome c’è un assist fornito direttamente nelle prossime righe. Quello che gli utenti devono fare è solo ed unicamente cliccare sui link che sono presenti all’interno della lista.

Una volta individuata l’applicazione o il gioco che si vuole provvedere a scaricare, servirà solo cliccare sul collegamento. È in questo modo che l’utente si troverà a catapultato sul Play Store di Google, dove potrà leggere le informazioni del contenuto. Una volta controllato tutto, basta cliccare sul pulsante “scarica” e il download partirà subito.

La lista dei titoli a pagamento gratis oggi per Android

Questa in basso è la lista completa con tutti i titoli. Si tratta sia di giochi che di applicazioni presenti nel Play Store di Google, tutti contenuti dedicati agli utenti Android. Ogni titolo è stato appositamente controllato onde evitare di corrispondere ad un problema per gli utenti. Ecco la lista: