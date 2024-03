Android, nel Play Store ecco GRATIS 8 app e giochi a PAGAMENTO

Quando arrivano le nuove offerte da parte del mondo Android, gli utenti rispondono sempre alla grande. È il caso del Play Store di Google che oggi mette a disposizione dei titoli a pagamento tra giochi ed applicazioni da poter scaricare gratuitamente.

Ovviamente c’è un consiglio che va preso al volo: non bisogna temporeggiare troppo. L’offerta sul Play Store Android potrebbe infatti esaurirsi in poco tempo, con tutte le applicazioni e tutti i giochi pronti a tornare improvvisamente a pagamento. Proprio per questo serve sbrigarsi, senza tralasciare nulla.

Android: oggi all’interno del Play Store di Google ci sono titoli a pagamento gratis

Quanto visto durante le ultime settimane è stato un semplice preludio alla grande offerta di oggi. Nel Play Store di Google infatti sono comparsi improvvisamente dei titoli ancor migliori rispetto a quelli già visti, tutti concessi gratis. L’offerta riguarda applicazioni e giochi a pagamento di un certo livello, tutti utili ed esclusivi.

All’interno del Play Store questa offerta andrà avanti ancora per qualche tempo ma bisogna fare presto. Non si sa infatti quali siano le tempistiche precise, per cui affrettarsi potrebbe essere la scelta giusta. Ricordiamo che è molto semplice procedere al download, semplicemente affidandosi alla nostra lista in basso. Una volta cliccato sul link del contenuto equivalente, si aprirà il Play Store di Google. Fatto ciò, basterà cliccare sul tasto dedicato al download e il gioco sarà fatto.

Un altro consiglio molto importante, che in tanti non conoscono, è quello di scaricare tutto. La domanda da parte dell’utente è lecita: perché scaricare tutti i contenuti se me ne interessano solo alcuni? Semplicemente perché un giorno si potranno scaricare di nuovo gratis anche se l’utente sceglierà di cancellarli adesso subito dopo il download.