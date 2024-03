Iliad offerte marzo 2024, le Flash arrivano a 200 GB al mese in 5G

Con le sue migliori offerte, Iliad ha stabilito un nuovo ordine nel mondo della telefonia mobile fin dal primo momento. Era il 2018, l’anno in cui il gestore ha fatto il suo esordio in Italia con le migliori offerte che poi si sono protratte nel tempo.

Da quel momento ne sono arrivate tante altre che hanno fatto il giro d’Italia, raccogliendo più di 10 milioni di utenti e arrivando ad oggi a far affermare questo provider come il più valutato dai tanti clienti in giro. Tutti i gestori stanno provando grande difficoltà nel contrastare Iliad e il merito attualmente è da attribuire a due offerte in particolare.

La prima è frutto di una proroga avvenuta alla fine del mese di febbraio, la seconda invece è stata ufficializzata all’inizio di marzo. La gamma è la stessa: la Flash.

Iliad ha lanciato la nuova Flash 150 per accompagnare la Flash 200 5G

Iliad vuole dominare e lo fa con due soluzioni diverse tra loro ma che fanno parte della stessa gamma. Sia la Flash 200 che la Flash 150 sono disponibili attualmente sul sito ufficiale del gestore, che infatti sta ottenendo tante visite.

Sia la prima che la seconda hanno a disposizione minuti, messaggi e giga per navigare sul web con prezzi molto bassi. La peculiarità di Iliad è quella di offrire soluzioni di questo genere anche a lungo termine, senza che i costi mensili cambino nel tempo.

La prima soluzione, ovvero la Flash 200, costa 9,99 € al mese per sempre e include al suo interno minuti e messaggi senza limiti con 200 giga in 5G.

La seconda offerta, arrivata giusto un momento dopo, si chiama Flash 150 e costa 7,99 € al mese per sempre. Al suo interno gli utenti possono trovare ugualmente minuti e messaggi senza alcun limite verso tutti ma con 150 giga in 4G. Entrambe le offerte hanno un costo di attivazione pari a 9,99 € da pagare solo la prima volta.