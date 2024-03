Negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria presa di potere da parte dei dispositivi mobile pieghevoli, tutto ha avuto inizio con il Samsung Galaxy Fold che poi ha creato il terreno fertile per l’arrivo di tantissimi dispositivi che piano piano hanno rosicchiato una fetta di mercato sempre più elevata.

Da scommessa pericolosa a solida realtà, i dispositivi pieghevoli sono ormai la ciliegina sulla torta di ogni azienda di telefonia che all’interno del proprio listino ogni anno propone almeno un device ripiegabile come dispositivo fuori dagli schemi e solo per i veri appassionati.

All’interno di questo contesto però è fin dall’inizio presente una grande assente, stiamo parlando di Apple, quest’ultima infatti forse in scia della propria linea conservatoria e d’élite, ha evitato di proporre un proprio modello pieghevole di iPhone o di iPad, almeno fino a questo momento, le ultime indiscrezioni infatti infatti sembrano indicare che all’interno dell’azienda ci sia stato un cambio di politica che molto presto potrebbe portare all’arrivo di un piccolo iPad pieghevole che una volta richiuso assomiglierà ad un iPhone.

L’indiscrezione dalla Corea

Durante la Corea Display Conference 2024, Kung Min Soo di Omdia ha fornito informazioni allettanti inerenti la road map di Apple per i dispositivi pieghevoli, si parlerebbe infatti di un rilascio addirittura nel 2026 e per quanto riguarda il dispositivo non si parla più di un 20“ simile a un laptop, bensì le voci suggeriscono che l’offerta pieghevole inaugurale di Apple assomiglierà di più a un piccolo piccolo iPad.

Il presunto iPad/iPhone Pieghevole dovrebbe avere dunque un display di circa sette-otto pollici, trasformandosi in un iPad mini tascabile, le indiscrezioni sono ovviamente pochissime però c’è chi ipotizza la possibile integrazione all’interno di iOS di alcune funzionalità proprie di iPad in modo da creare un ibrido tra i due dotato di tantissime possibilità come ad esempio Stage Manager.