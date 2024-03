Samsung Galaxy S23 è uno degli smartphone più quotati e richiesti dal pubblico, nonostante comunque si tratti di un modello della generazione precedente. Il motivo è semplice: ancora oggi ha prestazioni al top, e sopratutto un prezzo di vendita estremamente ridotto rispetto all’anno scorso.

La variante attualmente in commercio prevede 128GB di memoria interna, un quantitativo forse fin troppo ridotto rispetto al peso di applicazioni, immagini e video, ma che fortunatamente può essere incrementato con l’ausilio e l’utilizzo di una microSD esterna. La colorazione disponibile è la Phantom Black, il modello in questione è sbloccato, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore, ed oltretutto presenta garanzia legale della durata di 24 mesi.

Samsung Galaxy S23: costa davvero molto poco

E’ indubbio che al giorno d’oggi la maggior parte degli utenti punti a voler acquistare il modello più recente, il Galaxy S23 può essere adatto per coloro che non vogliono investire cifre troppo elevate, sopratutto se considerate che oggi viene commercializzato a circa 544 euro. Acquistatelo subito premendo qui.

Il dispositivo presenta dimensioni di 146,3 x 70,9 x 7,6 millimetri di spessore, con un peso estremamente ridotto, raggiungendo 168 grammi. Il sistema operativo di base è Android 13, con personalizzazione grafica One UI, tutto mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, che viene affiancato da una GPU Adreno 740, per la configurazione di cui vi abbiamo parlato nei paragrafi precedenti.

E’ presente il lettore delle impronte digitali, esattamente sotto al display, ha resistenza alla polvere e all’acqua, data la certificazione IP68, ed ovviamente si tratta di uno smartphone 5G, con velocità di connessione massima di 8300Mbps in download. Il WiFi è il 6E dual-band, non mancano ovviamente type-C 3.2, GPS, chip NFC e tanta altra tecnologia di livello molto elevato.