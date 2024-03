Apple iPad Mini è il tablet di relative piccole dimensioni, infatti ha un display da 8,3 pollici di diagonale, che può essere considerato come la porta d’accesso all’ecosistema Apple, senza andare ad inficiare la portabilità generale.

Il modello in questione è disponibile sul mercato dal 2021, è solamente Wi-Fi, il che ci porta a dire che non è presente il carrellino della SIM, ed ha 64GB di memoria interna. Quest’ultima specifica è decisamente importante, infatti ricordiamo che la ROM non può essere incrementata, cosa che invece generalmente accade con altri modelli in commercio. In termini tecnici stiamo parlando di Apple iPad Mini 2021 di 6a generazione.

Apple iPad Mini: uno dei prezzi più bassi di sempre

Tutti possono acquistare questo bellissimo Apple iPad Mini, riuscendo allo stesso tempo a risparmiare molto più di quanto avrebbero pensato e sperato. Il prezzo consigliato di questo prodotto si aggira attorno ai 659 euro, ma Amazon ha sapientemente deciso di attivare una interessante promozione, che vede ridurre la spesa di circa 40 euro, in modo tale da dover investire in finale solamente 619 euro. L’acquisto lo potete completare qui.

Sotto il cofano trova posto un processore A15 Bionic con Neurale Engine, realizzato direttamente da Apple, il display è il Liquid Retina da 8,3 pollici con True Tone ed una ampissima gamma cromatica, per finire con un comparto fotografico abbastanza fornito: composto da un sensore da 12 megapixel nella parte posteriore, ed uno da 12 megapixel in quella anteriore.

A prescindere da tutto ciò, sul mercato sono in vendita colorazioni differenti, tra cui troviamo rosa, grigio siderale, galassia, rosa e viola. Gli altoparlanti presentano ampio suono stereo, per offrire, nonostante comunque le ridotte dimensioni, una multimedialità superiore al normale. Il WiFi 6, invece, permette di accedere con stabilità e rapidità alla rete internet.