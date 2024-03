Il fervore intorno alle prospettive di vendita dei tanto attesi iPad Pro OLED è palpabile, con Apple che sembra nutrire un’enorme fiducia nei confronti di questi nuovi tablet di ultima generazione. Ma quando esattamente si assisterà al debutto di queste nuove creazioni? A quanto pare, la data di lancio potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

Secondo quanto riportato da fonti attendibili come Macrumors, basandosi sull’ultima edizione della newsletter Power On curata dal rinomato giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, sembra, infatti, che i nuovi iPad saranno pronti per il lancio entro la fine di marzo o, al più tardi, nelle prime settimane di aprile. Considerando che Apple ha da poco rilasciato i nuovi Macbook Air M3, è plausibile che l’azienda abbia pianificato di lasciare un intervallo di due o tre settimane tra il lancio di una linea di dispositivi e l’altro, al fine di evitare sovrapposizioni interne e massimizzare l’attenzione su ciascun prodotto.

Data di lancio dei nuovi iPad

Gurman ha specificato che questo è solo l’inizio. Apple, infatti, si sta preparando per il debutto dei nuovi iPad Pro, degli iPad Air aggiornati (compresa una versione da 12,9″), di una nuova Magic Keyboard e di una Apple Pencil migliorata, insieme alla distribuzione di una versione speciale di iPadOS 17.4.

Nello specifico, per la nuova linea di tablet di ultima generazione, Apple dovrebbe presentare inizialmente due modelli di iPad Air, di cui uno con uno schermo da 12,9″: si tratta del più grande iPad Air mai creato, in grado di competere in termini di dimensioni dello schermo con l’iPad Pro più imponente attualmente disponibile sul mercato. Inoltre, i nuovi iPad Air presenteranno un redesign che includerà il posizionamento della fotocamera anteriore in modalità orizzontale, anziché verticale, e bordi ridotti al minimo per un aspetto più moderno e compatto.

Una rivisitazione simile è prevista anche per la nuova generazione di iPad Pro, anche se la vera innovazione dovrebbe essere l’integrazione dei tanto attesi schermi OLED sotto la loro elegante scocca. Questi due tablet di fascia alta subiranno anche una leggera revisione delle dimensioni dello schermo, con una dimensione di 11″ per il modello più piccolo e di 13″ per quello più grande, garantendo un’esperienza visiva ancora più coinvolgente e di alta qualità per gli utenti più esigenti.