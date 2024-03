E-mail truffa colpisce le persone e svuota il conto

Purtroppo sono diversi i messaggi truffa che girano in Italia e quelli che vedete qui in basso ne sono la dimostrazione. Il primo non è altro che la pubblicità ad un finto sito di incontri, ideato solo ed esclusivamente per rubare i dati degli utenti e anche qualche foto.

Gli utenti ricevono una rassicurazione: troveranno la loro anima gemella su quel portale. Spinti da questo, si iscrivono e dunque concedono i loro dati personali senza saperlo. In basso c’è il testo completo.

Questa è la truffa: in realtà i messaggi che girano sono due

“Le nostre ragazze sono così desiderose di incontri reali che sono persino disposte a pagare per trovare il partner perfetto nelle vicinanze. Questa è una conferma della loro serietà e disponibilità al sesso. E per gli uomini la registrazione è assolutamente gratuita! Create un profilo e fate il conto alla rovescia di cinque minuti: state certi che una donna del vostro quartiere vi scriverà. Non perdete l’opportunità di iniziare a frequentare i vostri amici in questo momento.”

A questa e-mail se ne aggiunge spesso anche un’altra, la quale sembra provenire effettivamente da una ragazza. Questo dovrebbe essere elemento rafforzativo per far iscrivere gli utenti al sito, siccome la mail truffa sarà molto convincente ed allettante. Questo è ad esempio il testo di un fantomatico ragazzo che offre un incontro:

“Ehi, amico!

Stiamo organizzando una festa che promette di essere indimenticabile! Ci saranno un sacco di erotismo, dissolutezza e, naturalmente, sesso!

Unitevi a noi nella nostra accogliente casa dove non esistono confini!

Vi aspettiamo martedì e sabato, tutti i dettagli dopo la conferma

Start: 20:00“.

Purtroppo coloro che non sono troppo esperti, si ritroveranno ad accettare, anche solo per curiosità. In questo modo si possono perdere anche le credenziali delle carte di credito finendo purtroppo in pasto ai truffatori.