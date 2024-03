Iliad, operatore telefonico noto per le sue tariffe competitive, ha deciso di fare un passo avanti nel garantire la sicurezza dei suoi clienti, in particolare dei più giovani. Ciò attraverso l’introduzione del nuovo servizio McAfee Safe Family.

L’ iniziativa di Iliad, lanciata alla fine del 2023, è stata accolta con grande entusiasmo dalle famiglie che cercano di proteggere i propri figli dai pericoli della rete. Il McAfee Safe Family, offre un servizio di parental control completo e gratuito. Grazie a cui i genitori potranno finalmente monitorare e gestire le attività online dei propri figli.

Novità Iliad: protezione su tutti i fronti

Il nuovo servizio Iliad, non solo blocca l’accesso a siti web considerati pericolosi o inappropriati per i minori, ma consente anche agli adulti della famiglia di personalizzare le regole di accesso in base alle proprie esigenze. Grazie a McAfee Safe Family, i genitori possono essere certi che i loro figli navigano su internet in modo sicuro e responsabile, e completamente protetti dai pericoli della rete. Tra le caratteristiche più apprezzate del servizio vi è il fatto che esso sia compatibile praticamente con tutti dispositivi elettronici, sia Android sia iOS. Ciò significa che i genitori saranno liberi di effettuare i relativi controlli da qualsiasi device, non solo sui telefoni cellulari, ma anche su tablet, computer e altri ancora.

Ma non è tutto, oltre al blocco di siti web pericolosi, McAfee® Safe Family consente anche di impostare limiti di tempo sull’utilizzo di internet. Il tutto per un controllo ancora più grande sulla gestione del tempo trascorso online dai propri figli. Tempo che potrà essere alternato con quello da dedicare ad altre attività ricreative, come lo sport, lo studio o il tempo libero. Installare il servizio è davvero molto semplice e intuitivo. L’app può essere scaricata direttamente sullo smartphone del minore che si intende tutelare. Da qui bisognerà solo attivare tutte le funzionalità mostrate, cosa che è possibile fare in pochi passaggi. Con questa soluzione, Iliad offre ai suoi clienti una tranquillità senza precedenti nel mondo digitale. Un mondo ricco di opportunità ma anche altrettanto pericoloso.

Insomma in un’epoca in cui accedere a internet è diventato sempre più frequente e semplice, è fondamentale per le famiglie avere strumenti adeguati per proteggere i propri figli online. L’operatore, in questo senso, dimostra il suo impegno verso temi importanti, come appunto la sicurezza infantile, attraverso una soluzione completa e gratuita. Cosa aspettate, correte ad attivarla!