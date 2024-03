Truffa PHISHING, nuovo messaggio e-mail: come sfuggire senza PROBLEMI

Sono sempre di più gli utenti che purtroppo credono a ciò che gli viene propinato mediante il loro indirizzo e-mail. È proprio lì che in genere una truffa riesce a diffondersi più rapidamente, siccome in tanti la interpretano come un messaggio in via confidenziale e dunque affidabile.

Serve però stare molto attenti, siccome si possono perdere dati personali e soprattutto soldi dai conti bancari. In basso è riportato per filo e per segno uno degli ultimi messaggi arrivati ad alcuni utenti.

La truffa prende piede e svuota i conti in Italia: ecco il messaggio

Come potete notare in basso il messaggio è davvero facile da comprendere sebbene sia scritto in un italiano pessimo. Questo, oltre a dare la conferma che si tratta di una truffa e non di un vero contatto, conferma anche che l’inganno proviene dall’estero e che probabilmente è stato tradotto in diverse lingue per cercare di beccare in fallo quante più persone possibile.

L’unico consiglio che si può dare è quello di eliminare questi messaggi dalla posta elettronica e segnalarli. Ovviamente non cliccate per nessuna ragione al mondo sui link che sono contenuti all’interno di messaggi di questo genere, potrebbero essere deleteri al massimo.