Il colosso dei contenuti video, parliamo ovviamente di YouTube, dopo una maestosa campagna di aggiornamenti dedicati alla sua applicazione mobile, ha deciso di dedicarsi al resto dell’utenza, nel dettaglio parliamo di coloro che usufruiscono dell’applicazione per grandi schermi, ovviamente la SmartTV, infatti l’app è ovviamente disponibile e come le altre viene aggiornata periodicamente.

Nel dettaglio l’obbiettivo di YouTube è quello di migliorare radicalmente la fruibilità della propria piattaforma da un punto di vista strettamente grafico, cercando di avvicinarsi all’app mobile in termini di design e funzionamento, ecco dunque che l’aggiornamento è andato a toccare principalmente questi due elementi, soprattutto il video player.

Cambiamenti nel design

Nel dettaglio assisteremo ad una riduzione del video player che risultando meno ingombrante consentirà l’accesso laterale ad altri contenuti come altri video, info sportive, commenti e descrizione, oppure possibilità di acquisto esterno, potrai decidere quali elementi visualizzare e quali no, tutto ciò è merito dei feedback raccolti da YouTube dai suoi utenti di lunga data.

Dunque tutto ruoterà intorno al video player, nel dettaglio non dovremo più distogliere le sguardo dal video per visualizzare i seguenti elementi:

Commenti e descrizioni video : I commenti e la descrizione dei video saranno accessibili liberamente senza dover distogliere lo sguardo dal player.

: I commenti e la descrizione dei video saranno accessibili liberamente senza dover distogliere lo sguardo dal player. Funzioni esistenti migliorate: Reso più intuitivo l’accesso alla coda video e alla cronologia di visualizzazione quando si cerca un video.

Si tratta di piccole funzionalità modificate e aggiuntive che però YouTube spera rendano l’esperienza sulla sua piattaforma per SmartTV più fruibile e accessibile per gli utenti, uno dei grandi limiti è da sempre infatti l’accessibilità sui televisore per ovvi motivi, infatti non è possibile effettuare con facilità ciò che si effettua tramite uno smartphone che invece consente con due rapidi tap di fare tutto ciò che ci pare viste le dimensioni ridotte e la facilità d’uso di quest’ultimo.