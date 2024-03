Uno dei tablet con sistema operativo Android tra i più economici in circolazione, nonostante comunque le prestazioni siano più che adeguate, viene prodotto da Doogee, si tratta del modello U10, e promette un prezzo che non supera i 69 euro.

Il terminale è caratterizzato da un ampio display da 10 pollici di diagonale, un classico IPS LCD di buona risoluzione, che viene supportato da un processore quad-core con 9GB di RAM e 128GB di memoria interna (che può essere incrementata con l’ausilio di una microSD esterna).

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram ufficiale, solo in questo modo avrete i codici sconto Amazon in esclusiva gratis ed anche i prezzi migliori del mese.

Tablet Android molto economico: il prezzo folle su Amazon

Il tablet Android che tutti dovrebbero acquistare ha un prezzo che nessuno si sarebbe mai immaginato di vedere, infatti viene commercializzato a soli 69 euro, con garanzia della durata di 2 anni dalla data di ricezione del prodotto, ed ovviamente no brand, data l’assenza di uno slot per la SIM. Eccovi il link dove poter acquistare.

Nonostante sia un dispositivo di provenienza orientale, sono presenti i Google Mobile Services, spesso raggruppato in GMS, che permettono così di poter accedere a tutte le applicazioni Google, senza limitazioni o vincoli. La connettività è rappresentata dal WiFi 6 dual-band e dal bluetooth 5.0, mentre la batteria è un componente da 5060mAh, che riesce a garantire una buona usabilità quotidiana, entro determinati limiti.

Il sistema operativo è Android 13, con pochissima personalizzazione grafica dell’interfaccia, il che ci porta ad avere quasi la possibilità di sfruttare il dispositivo alla pari di un Android stock. Le dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard attesi, di conseguenza raggiungono 245 x 163 x 9,9 millimetri di spessore, con un peso che comunque si aggira sui 478 grammi. I sistemi di sblocco disponibili riguardano solamente l’utilizzo della camera frontale, è assente lo sblocco con l’impronta.