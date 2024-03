Il tostapane di casa De’Longhi è davvero uno tra i più economici in circolazione, infatti prevede una riduzione del 64% di sconto sul listino originario, partendo comunque da un prezzo consigliato che oggi si aggira sui 59,99 euro.

Il modello in promozione è il De’Longhi CTLAP2203.BK, un classico tostapane con pinze, possono infatti essere inseriti due toast in contemporanea, con controllo progressivo del grado di tostatura, e la presenza di indicatori luminosi. La potenza massima di 550 watt permette di raggiungere risultati eccellenti nella maggior parte delle occasioni, mentre la presenza del cassetto raccoglibriciole nella parte inferiore, è la soluzione ideale per una corretta pulizia del dispositivo stesso.

De’Longhi, il tostapane con pinze è super economico

Il tostapane di casa De’Longhi è davvero molto economico, come vi abbiamo anticipato parte da un listino di 59,99 euro, che viene ridotto sapientemente da Amazon con uno sconto del 64%, applicato in automatico direttamente in pagina, fino al valore finale di soli 28,99 euro. Per acquistarlo dovete entrare qui.

La versatilità del prodotto la ritroviamo non solo nella possibilità di scegliere l’intensità della tostatura, ma anche nelle numerose colorazioni disponibili sul mercato, sono addirittura nove le varianti tra cui gli utenti possono scegliere. Dimensionalmente parlando raggiunge 7,1 x 11,8 x 7,2 centimetri, con i suoi piedini antiscivolo può facilmente essere posizionato su una qualsiasi superficie, senza rischiare che si possa spostare facilmente.

Le funzioni preimpostate sono sostanzialmente tre: Cancella, con la quale il processo di tostatura si interrompe, Riscalda, per scaldare i toast già realizzati, oppure Scongela, in questo modo verrà tostato il pane congelato, senza però andare a bruciarlo. La leva di espulsione manuale permette il facile posizionamento, mentre la spia pronto all’uso ci permette di capire il momento esatto in cui posizionare il pane.