Nell’ultimo anno abbiamo assistito all’arrivo dell’ultima versione di Windows, il nodo sistema operativo prodotto da Microsoft e infatti è arrivato all’11ª versione che ha introdotto numerose funzionalità per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti e renderla quanto più fluida possibile.

Ovviamente con il nuovo sistema operativo sono arrivate tantissime nuove funzionalità per portare una ventata di rinnovamento che certamente era necessaria a un sistema utilizzatissimo come appunto lo è Windows, ciò non toglie però che come accade con tutte le nuove funzionalità spesso alcune di esse non sono conosciute e serve informarsi adeguatamente per poterle sfruttare nel modo giusto.

All’interno del pacchetto di funzionalità aggiunte a Windows ne sta una pensata per migliorare la quality of of Life del sistema, infatti infatti è stata inserita per consentire una rapida eliminazione dei files duplicati che spesso vengono a ritrovarsi all’interno del sistema e in alcune cartelle specifiche, tale funzionalità consente dunque di liberare spazio in memoria garantendo al pc una fluidità impeccabile, vediamo come utilizzare questa funzionalità.

Pochi semplici click

Per eliminare i files duplicati presenti in una cartella vi basterà recarvi presso gestione file e selezionare la cartella di interesse, ad esempio Download, cartella dove spesso sono presenti dei duplicati, dopodiché in alto nella barra degli strumenti cliccate sull’opzione Ordina e ordinate i files in modo alfabetico, a questo punto premete su visualizza sempre nella barra degli strumenti e selezionate Dettagli, in tal modo la visualizzazione sarà più compatta e avrete più elementi sotto gli occhi per riconoscere meglio i files duplicati.

Dopodiché vi basterà tenere premuti il tasto CTRL e selezionare gli elementi duplicati, poi premere CANC per spostare tutto nel cestino o CANC+MAIUSC per eliminare definitivamente gli elementi selezionati di cui volete disfarvi.

Si tratta di un modo rapido e veloce per ripulire le vostre cartelle, se applicato a tutto il PC periodicamente vi farà risparmiare tantissimo spazio.